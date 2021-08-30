У планах - не тільки зустріч з Байденом.

Посольство України в США й Офіс президента вийшли на фінішну пряму підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Як розповіла посол Оксана Маркарова, майбутній візит буде дуже насиченим, у Вашингтоні президент перебуватиме два дні - 31 серпня й 1 вересня.

Про це дипломат написала на сторінці у Facebook. Окрім Вашингтона, Зеленський також відвідає Каліфорнію.

"З уже запланованого в Вашінгтоні - зустріч президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів", - повідомила Маркарова.

Вона також розповіла про плани відкрити Український дім. Також Зеленський має відвідати знакові для відносин двох країн місця у Вашингтоні.

Читайте такожБілий дім підтвердив зустріч Байдена з Зеленським

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що зустріч президентів України і США у Вашингтоні знову перенесли, на 1 вересня. Попередньою датою було 30 серпня, згодом - 30-те. Причиною переносу в Офісі президента України назвали нестабільну ситуацію в Афганістані.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документу – імплементація стратегічного партнерства України та США.

"Дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України зі США на наступні 2 роки. Мовиться про сфери безпеки та оборони, політики та дипломатії, енергетики, економіки та ін. Документ стосується і питання в'їзду та виїзду українців та американців до країн-партнерів. Окрім цього, порушує питання верховенства права та внутрішніх реформ, із якими США допомагають Україні.

Автор: Юрій Годован