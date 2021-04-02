Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.
Відповідний указ № 137/2021 розміщено на офіційному сайті глави держави.
Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року, а введений в дію указом президента від 19 березня № 106/2021.
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«Анонсуючи початок його роботи, Зеленський зазначав, що у майбутньому він має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі»,- йдеться у повідомленні.
За словами новопризначеної керівниці, цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.
У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.
Що відомо про Поліну Лисенко
Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук.
У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії.
З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.
До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.
Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».
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