Президент України підкреслив, що це має бути серйозний договір, а не черговий папірець а-ля Будапештського меморандуму.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки і позаблоковий статус.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Гарантії безпеки і нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший принциповий пункт для Російської Федерації, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пам'ятається, вони через це почали війну", - зазначив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що це має бути серйозний договір, а не черговий папірець на зразок Будапештського меморандуму.

"Тому цей пункт - пункт гарантій безпеки для України. А так як вони кажуть, що це гарантії й для них, він зрозумілий мені. І його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум. Нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що Україна може ухвалити рішення про нейтральний статус на референдумі, оскільки відповідні зміни до Конституції зайняли б мінімум рік.

"Обов'язково повинен бути референдум в Україні. Чому? Тому що у нас є закон про референдуми. Гарантії безпеки припускають нейтральний статус, а це зміни конституційні. Це дві сесії. Референдум - крок швидше, ніж Конституцію змінити. Тому референдум - тому що тільки народ може прийняти рішення, що буде такий статус і такі гаранти. Референдум відбудеться протягом декількох місяців, а зміни в Конституції відбуватимуться мінімум рік, згідно з нашим чинним законодавством. Мінімум рік", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена української делегації та голови фракції "СН" Давида Арахамії, Україна і Росія домовилися провести в Туреччині триденний раунд переговорів. Він відбудеться протягом 28-30 березня.

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбувся ще 14 березня. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

Варто зазначити, що переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

Вас також можуть зацікавити новини: