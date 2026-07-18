Зеленський прокоментував удари по логістичних центрах у Росії

Уражені об'єкти використовувались росіянами для поставок підсанкційних комплектуючих для випуску дронів.

Українські далекобійні дрони спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій українській території та у морі.

Так прокоментував удари по РФ президент Володимир Зеленський. "У відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту", - зазначив глава держави.

Зеленський деталізував, що уражені об'єкти були задіяні росіянами для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

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"Також уражено нафтовий обʼєкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму", - додав президент.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 липня українські безпілотники атакували низку російських міст, серед яких є й Москва. Внаслідок атаки недалеко від Москви сплахнула нафтобаза та логістичний комплекс Wildberries в Електросталі. Він є одним із найбільших об’єктів у мережі компанії.

У місті Котовськ Тамбовської області також спалахнув логістичний центр-склад Wildberries через атаку дронів.

У окупованому Криму теж було гучно. Там пролунав вибух біля Балаклавської ТЕС у Севастополі. Щонайменше 20 вибухів пролунало в районі гарнізону "Гвардійське".

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