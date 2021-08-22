Зеленський піддав критиці висловлювання про те, що Україна вже давно стала частиною Європи.

Чим довше Україна залишатиметься без офіційної перспективи членства в НАТО, тим більше зростатиме вплив Росії.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ряду ЗМІ, повідомляє НВ.

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Зеленський зазначив, що перебуває в режимі "постійного очікування" щодо членства України в НАТО.

"Мені здається, це постійний момент очікування... щодо НАТО та щодо членства в Європейському Союзі. І в НАТО, я вважаю, що чим довше Україну не запрошують, тим більше країн світу показують, що одним з найпотужніших політичних лідерів у світі є Росія", - заявив Зеленський.

"З кожним роком, якщо цих країн буде ставати більше, то це просто свідчення того факту, що Росія — впливовий гравець", — зазначив Зеленський.

Зеленський також піддав критиці висловлювання про те, що Україна вже давно стала частиною Європи.

"Мені здається, що головна помилка саме в цьому словосполученні "рівноправний член". Тому що якщо ти рівноправний, то ти член Європейського Союзу, член НАТО, якщо ти хочеш, якщо твій народ це підтримує, якщо держава в цілому підтримує. Тому мені здається, що Україна не є рівноправним членом, і це свідчить про те, що України, попри її бажання, поки немає в тому чи іншому Союзі, Альянсі", — уклав Зеленський.

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Автор: Олена Коваленко