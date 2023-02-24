Зеленський розповів, хто його розчарував за рік війни / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Президент Володимир Зеленський розповів, хто його найбільше розчарував за рік повномаштабної війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

"Хто мене розчарував... Усі ті, хто поїхали 24 лютого. Всі ті, хто виїхали із Києва. Ті, хто виїжджали з міст і сіл, які повинні були керувати державою або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - сказав Зеленський.

Прес-конференція Зеленського 24 лютого 2023

Нагадаємо, у ці хвилини президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію. Відповідаючи на питання журналістів він уже розповів, що робить достатньо помилок щодня, але фатальних, на щастя, не було.

Також глава держави зазначив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Президент прагне залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також президент зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

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