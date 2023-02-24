За словами президента, йдеться про усіх тих посадовців, які тікали з міст і сіл замість того, щоб обороняти і воювати за державу.

Президент Володимир Зеленський розповів, хто його найбільше розчарував за рік повномаштабної війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

"Хто мене розчарував... Усі ті, хто поїхали 24 лютого. Всі ті, хто виїхали із Києва. Ті, хто виїжджали з міст і сіл, які повинні були керувати державою або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - сказав Зеленський.

Прес-конференція Зеленського 24 лютого 2023

Нагадаємо, у ці хвилини президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію. Відповідаючи на питання журналістів він уже розповів, що робить достатньо помилок щодня, але фатальних, на щастя, не було.

Також глава держави зазначив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Президент прагне залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також президент зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: