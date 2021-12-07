Санкційний список поповнився кількома десятками людей, причетних до організації виборів на півострові.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за російські вибори в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті президента.

У санкційному списку опинилися:

Михайло Малишев - голова так званої "ЦВК Республіки Крим"

Костянтин Бахарєв - обраний у Криму депутат Держдуми Росії від "Єдиної Росії"

Юрій Ставицький та Володимир Сорокін - кандидати на виборах від російських "зелених"

десятки інших членів "ЦВК Республіки Крим" та територіальних виборчих комісій

Читайте такожРНБО ввела санкції проти понад 200 осіб через російські вибори в Криму та на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, 17 вересня РНБО запровадила санкції проти організаторів виборів до Державної думи РФ на українських окупованих територіях.

Тоді санкції застосували до 53 членів тервиборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

21 вересня у Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко