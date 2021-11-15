Указ передбачає внесення змін до даних про одну фізичну особу та 4 юридичних осіб, які раніше потрапили у санкційні списки.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій. Воно стосується уточнення даних 5 підсанкційних осіб.

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

Уточнено особисті дані цивільної дружини нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака - Наталії Лавренюк, санкції проти якої ввели раніше. У документ внесли дані про те, що Лавренюк може мати російський паспорт на ім'я Світлани Петрівни Жучковської.

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Крім того, внесено зміни до указів, якими раніше запроваджувалися санкції, зокрема, у частині таких російських компаній, як ТОВ "Орошаєме" та АТ "Балабінське" (санкції було введено 23 березня - ред.), АТ "Албашський елеватор" та АТ "Білоглинський елеватор" (санкції введено 18 червня - ред.).

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня РНБО запровадила санкції проти організаторів виборів до Державної думи РФ на українських окупованих територіях.

Тоді санкції застосували до 53 членів тервиборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

21 вересня у Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.

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Автор: Марта Гичко