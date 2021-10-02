Президент розповів, що вважає "великою помилкою" спікера Разумкова.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а через результати їхньої роботи.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу "Дом".

"Щодо питання звільнення міністрів, то зараз це питання не стоїть. Є робота, робота фракції, робота Кабміну... Є незадоволення роботою... Питання щодо уряду - це питання не про особистості, це питання до результатів. У всіх є завдання зробити той чи інший результат, і тому питання до деяких міністрів може бути тільки одне - показуй, які завдання були і як вони виконані у ці терміни", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що мало бути гарною людиною.

"В державі у нас багато мільйонів гарних людей, які віддали тобі можливості, тому, будь ласка, змінюй державу на краще. Не вмієш - вибач", - додав президент.

Він також уточнив, що складно сказати, яке саме міністерство не працює.

За словами Зеленського, кадрова політика "у нас не ідеальна".

"У нас повинні запрацювати інституції. Той міністр чи міністерка, яка зможе свою інституцію вибудувати так, що після уходу цієї людини інституція буде працювати, то той міністр чи міністерка - молодці", - наголосив він.

Глава держави заявив, що наразі сказати, хто з міністрів слабкіший, а хто сильніший, йому складно через результат.

"Але з приводу енергетики... я вважаю, що ми молодці... В інфраструктурі, я вважаю, молодці, круті результати, навіть "Укрзалізниця"..." - підкреслив президент.

Він також додав, що міністри, які опікуються економікою, діджитал напрямком та медициною, теж "всі молодці".

Також Зеленський розповів, що вважає "великою помилкою" голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання..." - зазначив він.

На думку Зеленського, це питання є внутрішньофракційним. Президент вважає великою помилкою Разумкова чи консультантів, які з ним зараз працюють, винесення цього питання у публічну сферу та медіа.

"Дуже просто: якщо ми боремося з олігархами, то підпишіть закон... Якщо не підписуєте, то шукайте іншу команду. Якщо ви вкладаєте своє життя в боротьбу з людьми, які робили все, аби ми не були єдиною країною... Та чи інша особа, якщо не підтримує боротьбу з олігархами та позицію щодо санкційної політики до, наприклад, пана Медведчука тощо, то я вважаю, що просто у цих людей інші політичні погляди. І це нормально, ми живемо у демократичній державі", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія отримав підписні листи для ініціювання питання щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради і взяв із собою до Трускавця. Для розгляду цього питання необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Як повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко, наразі зібрано понад 150 підписів.

На початку вересня обізнані джерела також повідомляли ЗМІ про можливі кадрові зміни в уряді.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому Арахамія відмовився називати, про які міністерства йде мова.

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Автор: Антоніна Доломанжи