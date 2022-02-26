Президент наголосив, що українські дипломати боролися "цілодобово і натхненно" за те, щоб усі країни Європи погодили це рішення.

Відключення Росії від SWIFT - це мільярди збитків для неї і конкретна ціна за підле вторгнення в Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"SWIFT - як багато в цьому слові для РФ. Відключення від глобальної фінансової цивілізації", - підкреслив він.

Президент зазначив, що українські дипломати боролися "цілодобово і натхненно" за те, щоб усі країни Європи погодили рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі.

"Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди і мільярди збитків для Росії - конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок технічної підготовки до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.