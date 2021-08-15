Президент України Володимир Зеленський відреагував на загадкову смерть мера Кривого Рогу Констянтина Павлова.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Telegram.
"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - написав він.
Зеленський нагадав, що Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку.
"Кримінальне провадження відкрито невідкладно", - підкреслив він.
За його даними, наразі на місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці.
"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - написав президент.
Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова.
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Мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим - що відомо
15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.
Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року.
Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".
За словами Вадима Рабиновича, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії Слуга Народу Олександр Котляр.