Зеленський нагадав, що Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загадкову смерть мера Кривого Рогу Констянтина Павлова.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Telegram.

"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - написав він.

Зеленський нагадав, що Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку.

"Кримінальне провадження відкрито невідкладно", - підкреслив він.

За його даними, наразі на місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці.

"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - написав президент.

Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова.

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Мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим - що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року.

Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

За словами Вадима Рабиновича, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії Слуга Народу Олександр Котляр.

Автор: Денис Прядко