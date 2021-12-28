Санкції запровадили на 5 років.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти компаній, які володіють каналами "Перший незалежний" та UkrLive.

Про це повідомляється на сайті Президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Санкції застосовуються проти ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір".

Читайте такожСША виділили Україні майже $25 мільйонів: на що витратять коштиЦі телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука - Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Санкції запровадили на 5 років.

Вони передбачають блокування активів, анулювання ліцензій та заборону використання телекомунікаційних мереж.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій", - йдеться у наказі.

Заборона телеканалів Медведчука

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.