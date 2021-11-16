В Україні до 2035 року планують сформувати новий військово-морський флот.

Президент України Володимир Зеленський очікує на ефективну реалізацію безпекових проектів в межах угоди з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту.

Як повідомляє Офіс президента, глава держави провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

"Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проекти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані", – наголосив президент.

Глава держави поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

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Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Також Зеленський наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття в недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

Під час зустрічі президент зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Як повідомляв УНІАН, після підписання меморандуму щодо проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України 21 червня у службі зі зв'язків з громадськістю Командування Військово-морських сил заявили, що невдовзі Британія передасть Україні два кораблі типу "Сендаун".

Крім того, в рамках співпраці країн буде побудовано 8 ракетних катерів, перші два з яких - у Великій Британії. Інші планується спорудити в Україні.

Також Британія надасть Україні допомогу у будівництві нових військово-морських баз на Азовському і Чорному морях.

19 серпня Зеленський повідомив, що в Україні до 2035 року планують сформувати новий військово-морський флот.

12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.

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Автор: Віталій Саєнко