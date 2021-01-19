Очолила Раду заступник керівника Офісу президента України Юлія Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Читайте такожЗеленський здійснив низку кадрових перестановок в СБУЯк повідомили у прес-службі Офісу глави держави, відповідний указ № 18/2021 він підписав сьогодні, 18 січня.

Згідно з документом, очолила Раду заступник керівника Офісу президента України Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу президента Олена Дьяченко.

Рада з питань сприяння підприємцям: передісторія

15 грудня 2020 року у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції у центрі міста постраждали майже 40 правоохоронців.

22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Її мета - сприяти налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак під час першого засідання Ради закликав учасників максимально швидко організувати її роботу, надати пропозиції щодо персонального складу та в короткі строки підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції повинні були передати для розгляду Національній раді реформ при президентові України. Він наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

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Автор: Світлана Закелова