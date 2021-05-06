Також президент не вбачає "відкату назад" у процесі проведення реформ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Конституційний суд України раніше "працював проти народу України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на питання щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, і чи не спостерігалося відкату назад в активності процесу реформ, Зеленський зазначив, що "важливо не говорити, наприклад, про антикорупційний суд, а його запровадити". "І він повинен працювати. Саме це було зроблено саме за мою каденцію. Його не існувало. Національне антикорупційне бюро України сьогодні - незалежний орган, який без антикорупційного суду... Будь-яку справу, якщо ви не довели до суду, - значить, немає вироку", - сказав президент.

Читайте такожСекретаріат КСУ таки вирішив позбавити зарплат Тупицького та КасмінінаТакож він наголосив на тому, що було "перезавантажено" Конституційний суд. "Ми перезавантажили зараз Конституційний суд України, який працював проти народу України", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що наразі проходить конкурс на зайняття посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Президент також нагадав про проведення в Україні, зокрема, і земельної реформи та ухвалення закону про водний транспорт.

"Багато всього зроблено. Тому я не розумію, що таке "відкат назад". Зазвичай я тільки йду вперед", - підсумував він.

Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду "на правильному шляху".

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Автор: Тетяна Поляковська