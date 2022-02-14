Президент Володимир Зеленський підкреслив, що його родина своїм прикладом повинна показувати, як мають поводитися сім’ї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його родина наразі перебуває в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час брифінгу у Маріїнському палаці, відповідаючи на запитання журналістів про те, де наразі перебуває його родина.

"Моя родина завжди зі мною. Завжди з Україною. І це без пафосу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що він - президент, а тому його дружина - не просто дружина, а перша леді.

"І повинна показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім’ї", - наголосив він.

Як відомо, протягом останніх днів низка ЗМІ з посиланнями на власні джерела поширюють інформацію про те, що багато бізнесменів, політиків та посадовців залишили Україну через загрозу вторгнення російських військ. Деякі медіа повідомляли, що з країни нібито виїхала й родина президента.

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