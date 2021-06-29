Усього буде розглянуто дев'ять законопроектів, серед них закони про олігархів та корінні народи.

Позачергове засідання Верховної Ради України 1 липня скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. На розгляді будуть дев'ять законопроектів. Про це у Facebook повідомив голови ВР Дмитро Разумков.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі також написав:

"В четвер, 1 липня, скликається позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть, зокрема, законопроект про олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"), спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних пам'яток та законопроект про корінні народи, який викликав сильне обурення в Росії".

Крім того, розглядатиметься ініціатива щодо визнання таким, що втратив чинність, закону "Про створення вільної економічної зони "Крим". У зв’язку з цим пропонується внести зміни до Митного кодексу.

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Крім того, депутати розглянуть проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Відповідне оголошення про скликання цього засідання вже оприлюднено й на сайті парламенту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу. Цей документ регулює формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Переклад: Тетяна Поляковська