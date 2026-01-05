Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою на тлі перестановок у владі: про що говорили

Як наголосив президент, важливо достатньо сильно представити український погляд у світі.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Було домовлено визначити напрями майбутньої взаємодії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - повідомив Зеленський.

Своєю чергою, Кулеба у соціальній мережі Facebook повідомив, що дякує Зеленському за розлогу і важливу розмову про Україну.

"Радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні. Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь", - додав Кулеба.

Дмитро Кулеба що варто знати

Нагадаэмо, Дмитро Кулеба обіймав посаду глави МЗС України з 4 березня 2020 року до 5 вересня 2024 року.

До цього Кулеба у 2019-2020 роках обіймав посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Також у 2016-2019 роках був постійним представником України в Раді Європи, а в 2014-2016 - посол з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій МЗС України.

Перестановки в уряді

Раніше Зеленський призначив кадрового дипломата Сергія Кислицю, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України, на посаду першого заступника керівника Офісу президента.

2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував екс-голові ГУР Кирилу Буданову стати новим главою Офісу президента.

