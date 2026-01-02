Голова управління розвідки Кирило Буданов став новим головою Офісу Президента України. Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - зазначає Зеленський.

Він додав, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Судячи з подальшого повідомлення, Кирило Буданов погодився на пропозицію.

"Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - написав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17511