Глава держави наголосив, що українські міста будуть вільні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громад українських міст-героїв, які зараз найбільше потерпають від військової агресії Росії.

Про це йшлося у відеозверненні глави держави, що поширено у Telegram.

"Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі інші наші міста-герої, яким дуже складно. Ми робимо все і робимо всі абсолютно – наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква, увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як усі ми на нашій землі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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