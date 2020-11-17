Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА

Тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА покладено на Георгія Решетілова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №502/2020 від 17 листопада оприлюднено на сайті глави держави. Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА покладено на Георгія Решетілова. Читайте такожУ "Слузі народу" анонсували "губернаторопад" в Україні Нагадаємо, президент своїм указом від 18 вересня 2019 року призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА. Недавні відставки в Україні 4 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофимова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою.

5 листопада Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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