Стадник був губернатором з 18 вересня 2019 року / фото Стадник / Facebook

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №502/2020 від 17 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА покладено на Георгія Решетілова.

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Нагадаємо, президент своїм указом від 18 вересня 2019 року призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА.

Недавні відставки в Україні

  • 4 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофимова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою.
  • 5 листопада Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.

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Автор: Леся Лещенко