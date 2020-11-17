Стадник був губернатором з 18 вересня 2019 року / фото Стадник / Facebook
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №502/2020 від 17 листопада оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА покладено на Георгія Решетілова.
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Нагадаємо, президент своїм указом від 18 вересня 2019 року призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА.
Недавні відставки в Україні
- 4 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофимова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою.
- 5 листопада Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.
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