Президент наголосив, що "увесь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну" на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у спонсоруванні терористичної організації ХАМАС, яке веде війну проти Ізраїлю. В інтерв’ю NBC News президент визнав, що війна Ізраїлю та ХАМАСу вимагатиме від США фінансування та ресурсів одразу для двох конфліктів.

Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона відіграє роль в обох війнах, зокрема й спонсоруючи ХАМАС. Він наголосив, що "увесь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну" на Близькому Сході.

Крім того, глава держави підкреслив, що "готовий хоч сьогодні поїхати до Ізраїлю". Говорячи про ймовірний час візиту від додав: "Важко сказати, тому що я президент країни, яка перебуває у стані війни, і ви знаєте, що на нашому полі бою дуже гаряче".

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Відтак, Зеленський наголосив, що будь-який можливий візит залежатиме від того, "що відбувається на полі бою" в Україні, та від можливості повернути на батьківщину українців, які наразі не можуть виїхати із зони конфлікту в Ізраїлі.

Зеленський може відвідати Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський може прибути в Ізраїль вже на початку наступного тижня, зараз тривають переговори між двома державами щодо можливості такого візиту.

Днями президент України прокоментував зміщення фокусу уваги з України на Ізраїль в світі.

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