Олег Жданов нагадав про навчання в Астрахані за участю військових з Білорусі.

Відомий військовий експерт Олег Жданов упевнений в тому, самопроголошеному президенту Білорусі і співучаснику військових злочинів Росії в Україні Олександру Лукашенку зараз нічого не загрожує.

Про це він заявив у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

Жданов заявив, що Лукашенко набагато хитріший за Путіна і останні двадцять років "водить його навколо пальця".

"У Білорусі зараз така обстановка, коли суспільство антивоєнне, в тому числі велика частина армії. Якщо Путін зараз відірве Лукашенка, то завтра в Мінську може з'явитися Тихановська. Якби у Путіна була надія, що зможе утримати Білорусь без Лукашенка, то він би давно пригостив його "Новачком", - заявив експерт.

Також Жданов нагадав про навчання в Астрахані за участю військових з Білорусі. Він вважає, що в результаті цих навчань Білорусь може надати своїх солдатів для утримання порожньої бази РФ в Такжикистані на кордоні з Афганістаном.

"Лукашенко може дати якийсь обмежений контингент на цю базу, щоб прикрити дірку. Тоді він скаже, що віддав війська і може тільки оборонятися. Плюс він постійно віддає боєприпаси і техніку для російської армії", - сказав він.

Жданов розповів, що Лукашенко віддає мобресурс для Росії, дозволяючи воювати громадянам його країни у складі російських ПВК. При цьому він озвучив цифру в 13 тисяч таких найманців.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності.