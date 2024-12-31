Питання щодо можливих фактів неправомірного отримання інвалідностей серед 67 прокурорів Хмельницької прокуратури залишається не з’ясованим.

Офіс Генерального прокурора не зміг встановити факт неправомірного отримання інвалідностей у жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), посилаючись на відповідь Офісу Генпрокурора на їх запит. ЦПК відправив запит до Офісу генпрокурора, щоб дізнатися результати службового розслідування з даного питання. Офіс Генпрокурора повідомив, що не зміг навіть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

"З огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", – сказано у висновку за результатами службового розслідування.

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"З відповіді на попереднє питання ясно: Генпрокуратура не змогла підтвердити підробку інвалідності, а отже і звільнити прокурорів "з інвалідністю" не могла б", - зазначають в ЦПК.

Скандал навколо хмельницьких прокурорів

Після гучних викриттів керівників МСЕК на корупції, зокрема в Хмельницькій області, стало відомо, що в десятків співробітників прокуратури є інвалідність, за яку вони отримують великі виплати.

Народна депутатка Інна Совсун розповідала, що прокурори мали "лазівку" в законодавстві ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. Вона наголосила, що таких пенсій немає навіть у військових.

Після засідання РНБО, присвяченого корупції в органах МСЕК генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Велося внутрішнє розслідування щодо цієї ситуації.

За даними Офісу генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування, станом на 11 листопада 2024 року в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю.

Зазначається, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Значне перевищення цих чисел фіксується в прокуратурах на Хмельниччині та Черкащині – 29% та 27% відповідно.

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