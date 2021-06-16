В ОП уточнили, що "зелена" стіна з'явилася не в кабінеті Зеленського, а в аналітичному айті-підрозділі Офісу президента на 6-му поверсі.

В Офісі президента зробили ремонт. Одна зі стін Кабінету стала "зеленою": від підлоги до стелі на ній ростуть тропічні рослини, нагадуючи справжні джунглі.

Журналісти видання "Страна" з'ясували в декількох флористичних магазинах столиці, в яку суму могла обійтися Володимиру Зеленському така "жива" стіна.

Так в одній з компаній, яка займається озелененням приміщень "під ключ", повідомили, що ціна дизайну стіни з живими рослинами залежить від квадратури.

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"Початкова ціна стабілізованих квітів (які не вимагають догляду і поливу: папороть) - від 550 євро за кв. метр, живі квіти (з поливом, спеціальні рослинні блоки) - вартість від 750 євро за кв.метр", - пояснила співробітниця.

У студії фітодизайну розповіли, що вартість "зеленого" панно, як у президента, залежатиме від наповнення: чим більше рослин – тим вартість вища.

"Приблизна ціна за стабілізований мох - 280-300 євро за кв. метр, але все залежить від наповнення: чим більше рослин ви виберете, тим дорожче обійдеться "зелена" стіна. Жива (нестабілізована) папороть коштує 500-550 євро за кв. метр. Все залежить від системи поливу, розміру стіни та інших технічних моментів", - уточнив працівник.

У компанії "зелених" стін додали, що озеленення нестабілізованими (живими, що вимагають догляду) рослинами обійдеться замовнику в 700-750 доларів за кв.метр.

"За стабілізований мох виходить від 3,5 тис.грн за кв. метр. Нестабілізований залежить від автополиву: якщо з автополивом - приблизно 700-750 доларів за кв. метр. Якщо нестабілізована папороть - то це приблизно 700 доларів за кв. метр", - кажуть у фірмі.

Там також запропонували приблизний прорахунок вартості подібного "живого" панно, як в Офісі президента, з плоского моху і папороті - 78 тисяч гривень (2800 доларів) за оформлення 7,5 кв.м стіни. Це приблизно відповідає площі стіни в ОП, судячи з опублікованих фото.

Навіть якщо ця "зелена" стіна - розміром приблизно в 6 кв.метрів (у висоту близько 2-2,5 метра, в ширину - близько 3 метра), вартість все одно немаленька. Якщо в середньому столичні флористичні магазини виставляють ціну 500 євро за кв. метр, то установка подібного панно обійшлася як мінімум в 3 тисячі євро (98 тисяч грн).

У самому Офісі президента відмовилися називати точну вартість установки "зеленої" стіни. Пославшись на те, що ремонт ще не закінчений. Крім того, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що скандал через "живу стіну" виник з нічого.

"Якщо коротко, то це зовсім не кабінет президента, і зовсім не штучні квіти на стінах. Швидше, це історія про банальний непрофесіоналізм окремих представників мас/медіа. Так ось, вміння деяких наших медійників створити скандал з нічого досягає вже майже рівня мистецтва. Але "джунглі в кабінеті президента" – це напевно найдивніший з таких скандалів. Кабінет президента всі неодноразово бачили - там нічого не змінювалося з часу попередніх глав держав, які наповнили ці приміщення важким стилем з великою кількістю золота і каменю. Інші приміщення офісу теж відомі - там домінує канцелярський стиль, що залишився ще з радянських часів. Зараз у держави немає грошей на капітальний ремонт і оновлення всієї будівлі, тому зберігаються і елементи 1990-х – 2000-х, і, на жаль, стара канцелярщина в оформленні", - заявив Подоляк.

Він уточнив, що "зелена" стіна з'явилася не в кабінеті Зеленського, а в аналітичному айті-підрозділі Офісу президента на 6-му поверсі.

"Абсолютно зрозуміло, що з часом виникають нові завдання – наприклад, з організації роботи аналітичних айті-підрозділів Офісу президента. І тому для роботи, перш за все, айтішників зараз створюється спеціальний робочий простір на 6 поверсі Офісу президента. Саме там і спілкувався президент з представниками іноземних ЗМІ, і саме через це приміщення роздутий дивний скандал. Простір, до речі, тільки формується. Коли все буде закінчено, ми проведемо відповідну презентацію і відзвітуємо про відповідні витрати», - повідомив Подоляк.

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Автор: Вікторія Гордієнко