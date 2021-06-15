Буйна зелень становить різкий контраст зі стінами темно-сірого кольору.

У мережі розходяться фотографії нового ремонту в Офісі президента. Журналістів, які потрапили на інтерв'ю до Зеленського здивував незвичайний інтер'єр, що нагадує декорації до пригодницьких фільмів.

Фото нового оформлення офісу зробив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

Читайте такожЗеленський почастував західних журналістів салом на "крихітній радянській кухні" своїх батьків (фото)"Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини Тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря". Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, лунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами. Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, - неоновий напис як в магазинах, тільки не реклама Кока-Коли, а "Центр дії президента". Цього разу лампочки не горіли", - висловив свою думку щодо оформлення офісу Лукацький.

При цьому зелень становить різкий контраст зі стінами темно-сірого кольору.

Відзначимо, що у 2019 році Зеленський планував перенести Офіс президента з Банкової в Український дім, однак переїзд так і не відбувся.

За словами дружини президента Олени Зеленської, вони також намагалися уникнути переїзду на держдачу. Однак у підсумку зробили там ремонт і переїхали.

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Автор: Ольга Броскова