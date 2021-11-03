Статтю прибрали без інформування потерпілих.

З матеріалів справи про напад на журналістів проекту розслідувань "Схеми" екс-главою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером та кількома його підлеглими зникла стаття 146, яка трактує інцидент як кримінальний злочин, а не проступок.

Про це у Facebook повідомила авторка проекту журналістських розслідувань "Схеми" Наталя Седлецька.

Вона уточнила, що статтю прибрали без інформування потерпілих.

Також журналістка заперечила, що ключові докази не долучили до справи, бо адвокат нібито не передав їх правоохоронцям.

Читайте такожСправу проти екс-голови правління "Укрексімбанку" відправили в суд без ключових доказів – "Схеми""Адвокат "Схем" погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді. Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист", – пояснила журналістка.

Проте прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів і не повідомили про це потерпілих.

"Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня по телефону та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування", – відповіла Седлецька.

Журналістка додала, що у слідчих до завершення розслідування залишається чотири дні.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю".

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини. Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мецгер повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк.

Автор: Яна Ставська