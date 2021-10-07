Чоловіка підозрюють у незаконному вилученні матеріалів і технічних засобів та в перешкоджанні виконанню професійних обов'язків журналіста.

Тимчасово відстороненому голові правління державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомив сам Мецгер на своїй сторінці у Facebook, правоохоронці сьогодні о 9-й ранку приїхали до нього додому та вручили відповідний документ.

За його словами, 6 жовтня, коли прокурори приїжджали до приміщення банку, його там не було, адже він уже не мав законних підстав там перебувати після написання заяви про відсторонення від виконання обов’язків.

"Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова - це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою та особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", - написав він.

Як йдеться в опублікованому Мецгером тексті підозри, його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 ККУ (за незаконне вилучення матеріалів і технічних засобів) та ч. 3 ст. 171 ККУ (за вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища).

У поліції Києва повідомили, що сьогодні, 7 жовтня, поліцейські та працівники прокуратури вручили підозру двом службовим особам банку. Крім того, дізнавачі разом із процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовано на відео та за результатами перевірки буде надано відповідну правову кваліфікацію.

"Працівникам фінансової установи загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку": що відомо

4 жовтня під час інтерв'ю Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" (проекту "Радіо Свобода") стався інцидент: банкіру не сподобалося запитання журналістів, і він у грубій формі наказав своїм підлеглим забрати апаратуру та стерти частину записаного інтерв'ю. Журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

Читайте також"Вируби, його, будь ласка": з'явилося відео нападу на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів через нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Згодом правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України).

Журналісти змогли відновити відеозапис інтерв'ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів. Однак прокурору не вдалося вручити підозру менеджерам "Укрексімбанку", оскільки їх не виявилося на робочому місці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автори: Антоніна Доломанжи, Катерина Комолова