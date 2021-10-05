Журналістам вдалося відновити видалені записи й оприлюднити їх у загальному доступі.

Журналісти програми "Схеми", на яких було скоєно напад у кабінеті голови Укрексімбанку Євгена Мецгера, оприлюднили повне відео інциденту.

Як повідомила у Facebook журналістка Наталка Седлецька, технічним спеціалістам вдалося відновити видалене вчора працівниками державного банку відео.

"Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку, "забрать кассеты" і "вычистить все это г**но", - написала вона.

Зокрема, в одному з епізодів Мецгер каже охоронцю: "Володь, вируби його, будь ласка, що він тут ходить?". На відео також можна побачити момент нападу співробітника банку на оператора.

За даними журналістів, це скоїв директор департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігор Тельбізов.

"Підіть з айтішниками, вичистите все г*вно", - наказав йому Мецгер.

Детальніше дивіться на відео "Схем":

Напад на журналістів охорони Укрексімбанку - деталі

Як повідомляв УНІАН, журналісти "Схем" заявили, що на них скоїли напад під час запису інтерв’ю із головою правління Укрексімбанку. Кирило Овсяний задав Євгену Мецгеру питання, яке тому не сподобалося.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила УНІАН, що за фактом перешкоджання журналістській діяльності знімальної групи "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження.

Водночас у прес-службі Київської міської прокуратури повідомляють, що журналістів "Радіо Свобода" запрошено на допит у якості потерпілих. Пізніше сьогодні, 5 жовтня, в Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Сам голова правління банку Євген Мецгер на своїй сторінці в Facebook звинуватив журналістів у провокації та бажанні заплямувати його репутацію.

Євген Мецгер - уродженець Кривого Рогу. Очолює "Укрексімбанк" із березня 2020 року. До цього був заступником голови правління "Укргазбанку".

Укрексімбанк - український банк, 100% акцій якої належить державі в особі Кабінету Міністрів України. За 2020 рік фінустанова показала рекордний збиток, який досяг 5,6 млрд грн.

Автор: Віолетта Орлова