Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності знімальної групи "Радіо Свобода".

У державному "Укрексімбанку" прокоментували напад на журналістів "Схем", який стався під час запису інтерв'ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Як повідомляється на сайті Укрексімбанку, там погодилися на проведення інтерв'ю 4 жовтня з журналістом видання "Радіо свобода" у відповідь на відповідний запит "згідно з переліком питань" у ньому.

"Під час інтерв’ю журналіст Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених банком порушень у рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка запитувалася є банківською таємницею. З огляду на це, прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю", - розповіли свою версію в "Укрексімбанку".

У фінустанові також стверджують, що представники ЗМІ безперешкодно залишили приміщення банку.

"Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання. Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)", - повідомили в "Укрексімбанку".

Окрім цього, в "Укрексімбанку" вбачають у діях журналіста "ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею)", а також "порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації".

З огляду на ці припущення у фінустанові пригрозили зверненням до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства і Кодексу етики українського журналіста.

Напад на журналістів в Укрексімбанку: що передувало

Як повідомляв УНІАН, журналісти "Схем" заявили, що на них скоїли напад під час запису інтерв’ю із головою правління "Укрексімбанку". Кирило Овсяний задав Євгену Мецгеру питання, яке тому не сподобалося.

"Він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео", - розповіли журналісти. Після цього представників ЗМІ годину утримували у кабінеті Мецгера.

Один з журналістів записав те, що відбувалось, на аудіо. Вони викликали на місце події поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Реакція поліції на перешкоджання журналістській діяльності в Укрексімбанку

Як повідомила УНІАН речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, за фактом перешкоджання журналістській діяльності знімальної групи "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу, незаконне вилучення зібраних опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так саме будь-яке умисне перешкоджання здійсненню журналістської законної професійної діяльності - карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

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Гірдвіліс повідомила, що 4 жовтня поліцейські на місці події опитали обидві сторони конфлікту. Отримали аудіозапис від знімальної групи, а на сьогодні слідчі працюють над вилученням відеозаписів із камер спостереження в офісі банку, де відбувся інцидент.

Крім того, вона додала, що зустрічної заяви від "Укрексімбанку" про протиправні дії журналістів наразі до поліції не надходило.

Водночас у прес-службі Київської міської прокуратури повідомляють, що журналістів "Радіо Свобода" запрошено на допит у якості потерпілих. Пізніше сьогодні, 5 жовтня, в Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Що ще відомо про конфлікт між Укрексімбанком і журналістами "Схем"

Сам голова правління банку Євген Мецгер на своїй сторінці в Facebook звинуватив журналістів у провокації та бажанні заплямувати його репутацію.

"Жодного разу керівництво банку не відмовляло жодному журналісту у наданні інформації, коментарях та інтерв’ю. Але те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності", - написав Мецгер.

Як повідомляє видання LIGA.net із посиланням на анонімне джерело в керівництві "Укрексімбанку", під час інтерв'ю журналісти почали ставити запитання, які відрізнялися від теми заявленого інтерв'ю. Вони стосувалися діяльності одного з клієнтів банку, який, за версією журналістів, якимось чином співпрацює з "ЛДНР". "Банк не може коментувати діяльність клієнтів, журналістам запропонували направити новий запит, а Мецгер погодився пояснити ситуацію оффрек, не під запис", - сказав співрозмовник LIGA.net.

За його словами, через якийсь час співробітники банку запідозрили, що журналісти не вимкнули камеру і запис триває, через що почався конфлікт.

Керівник проекту "Схеми" Наталія Седлецька у себе в Facebook уточнила, що журналіст мав поставити запитання Мецгеру, щоб його позиція була відображена у розслідуванні, яке готується на один з найближчих ефірів.

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Євген Мецгер - уродженець Кривого Рогу. Очолює "Укрексімбанк" із березня 2020 року. До цього був заступником голови правління "Укргазбанку".

Укрексімбанк - український банк, 100% акцій якої належить державі в особі Кабінету Міністрів України. За 2020 рік фінустанова показала рекордний збиток, який досяг 5,6 млрд грн.

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Автори: Олександр Топчій, Дмитро Хилюк