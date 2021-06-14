Загалом в мережі з'явилося 36 годин перемовин кума Путіна.

Журналісти проекту BIHUS.info оприлюднили повну версію перемовин кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука - так званих "плівок Медведчука".

Загалом у вільному доступі опинилося 36 годин аудіозаписів, їх розміщено на Youtube-каналі проекту.

В окремому відео журналіст Денис Бігус розповідає, що, ймовірно, редакція має не всі записи розмов Медведчука, оскільки частину з них проводили захищеною лінією зв'язку. Відповідаючи на закиди щодо відсутності на записах голосу екс-президента Петра Порошенка, Бігус допустив, що тоді "слухати" його розмови не ризикнули.

Він також розповів про реакцію адвокатів екс-президента на записи, які спробували влаштувати "тролінг". "Знаєте, ваша реакція свідчить про те, що відповідей по суті у вас немає", - звернувся журналіст до захисту Порошенка.

Загалом аудіо прослушки Медведчука поділили на три записи по 12 годин. "Кілька місяців роботи, 10 журналістів і 36 годин "плівок Медведчука". Якщо готові страждати з нами і цікаво, що за пісня на гудках Медведчука, - велкам", - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.

Як відомо, за часів президентства Порошенка Медведчук активно вів перемовини з ватажками бойовиків на Донбасі та керівництвом РФ.

"Плівки Медведчука"

Раніше журналісти оприлюднили чотири частини "плівок Медведчука". Перша стосувалася переговорів Медведчука з керівництвом РФ і ватажками бойовиків.

У другій ЗМІ розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

У третій стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

В останній частині ЗМІ розповіли, як кум Путіна блокував обмін полоненими заради Порошенка.

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Автор: Юрій Годован