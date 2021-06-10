Екс-президент стверджує, що Медведчука до перемовин залучили члени "нормандської" четвірки та особисто Путін.

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував нещодавнє розслідування журналістів щодо його співпраці з кумом Путіна та нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Зокрема, повідомлялося, що кум Путіна нібито блокував проведення обмінів заручниками на Донбасі, в тому числі - заради вигоди для Порошенка.

В ефірі каналу "Прямий", який йому належить, Порошенко заявив, що міг обійтися без допомоги Медведчука в 2014 році.

"Але тоді вийдіть і розкажіть це тисячам родин українських заручників... Я там теж побачив цифри, це питання дуже емоційне. Я думаю, що це абсолютне скотство - використовувати питання заручників, полонених - у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього, мене вже нічим не здивуєш", - сказав екс-президент.

Порошенко підтвердив, що до Медведчука півтори тисячі заручників були звільнені без нього. За його словами, спочатку цим питанням займалася СБУ "на базі батальйонного або бригадного рівня". Він уточнив, що звертався для звільнення заручників до Папи Римського Франциска, нинішнього глави США Джо Байдена, Єврокомісії та Європарламенту, президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Кандидатуру Медведчука на переговори, каже Порошенко, запропонували учасники "нормандського" формату, в тому числі Путін. "І я погодився", - додав він.

Порошенко також заявив, що активно боровся за звільнення "кіборга" Андрія Гречанова (Рахмана).

У розслідуванні BIHUS.info йдеться, що Медведчук обговорював це питання з "міністром оборони ДНР" і обурився тим, що ним керуватиме "якийсь Мочанов". Він заявив, що обмін повинні провести "перші", що дозволить створити прецедент, адже тоді президент помилує росіянина Володимира Старкова.

"Плівки Медведчука"

Раніше журналісти оприлюднили три частини "плівок Медведчука". Перша стосувалася переговорів Медведчука з керівництвом РФ і ватажками бойовиків.

У другій ЗМІ розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

У третій стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

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Автор: Іван Бойко