Глава МЗС України закликає докладати максимальних зусиль для неминучої деокупації Криму.

Президент Словаччини Зузана Чапутова візьме участь у саміті міжнародної «Кримської платформи з деокупації півострова», який відбудеться 23 серпня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив на спільній прес-конференції з главою МЗС Словаччини Іваном Корчоком у Братиславі.

Він розповів, що поінформував словацького колегу про ситуацію з переговорами у «нормандському форматі» і мінському процесі, а також про ескалацію ситуації Росією вздовж українсько-російського кордону та на окупованих територіях.

«Словаччина є однією з перших держав Європи і світу, яка продемонструвала свою солідарність з Україною у період нарощування Росією своєї присутності на кордоні в останні тижні. Ми дуже цінуємо це», - заявив Кулеба.

«Я хочу також подякувати окремо Словаччині і президенту Словаччини Зузані Чапутовій за її підтвердження участі в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться у серпні цього року у місті Києві. Ми ніколи не повинні забувати про український Крим, докладати максимальних зусиль для його неминучої деокупації», - наголосив Кулеба.

Кримська платформа: що це таке

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні він заявляв, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Інавгураційний саміт Кримської платформи заплановано провести у Києві 23 серпня.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

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Автор: Олег Давигора