Злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області.

Служба безпеки України викрила корупційну схему на Житомирській митниці, механізм якої полягав у незаконному ввезенні в Україну автомобілів.

Як повідомив прес-центр СБУ, протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області.

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"Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів. Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі "митний склад". Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера. Втім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт "швидких" для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині.

Зазначається, що за цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою.

Для цього, як поінформували в СБУ, вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою.

За даними спецслужби, на підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За ініціативи Служби безпеки та Державного бюро розслідувань понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.

Розмитнення авто в Україні

Українці за рік придбали майже 38 тисяч нових авто. При цьому після того, як було скасовано пільги на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

А незабаром українці зможуть розмитнювати автомобілі в "Дії". Міністерство цифрової трансформації разом з Державною митною службою підготували зміни до законодавчої бази щодо нового механізму розмитнення авто, вже розроблено відповідний калькулятор.

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