Свіжоспечена випічка – завжди дуже смачно й по-домашньому затишно. Чимало різних смаколиків можна спекти, використовуючи сметану.
Печиво, пироги, кекси, тістечка, торти, приготовлені на сметані, – виходять м’якими та ніжними.
Сметанно-ягідний пиріг
- Ягоди будь-які на власний смак - 2 ст.
Для тіста
- Борошно - 1,75 ст.
- Цукор - 0,5 ст.
- Розпушувач - 1 ч.л.
- Масло вершкове розтоплене - 125 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор ванільний - 1 пакетик
Для сметанної заливки
- Сметана 15-20% жирності - 500 г
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 0,5 ст.
- Борошно - 1 ст. л.
- Цедра апельсина або лимона - 1 ч. л.
Змішати борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор, яйця, розтоплене масло й замісити тісто. Якщо борошна буде мало, то досипати. Замісити еластичне тісто, яка добре відходитиме від рук. Покласти його в холодильник.
Читайте такожНіжно-ароматні сирні кекси: як приготувати смачну випічкуТим часом приготувати сметанну заливку, збивши міксером усі інгредієнти.
Форму для випічки присипати борошном. Розкачати пласт тіста та викласти його в форму, формуючи бортики.
На дно налити кілька столових ложок сметанної маси, викласти частину ягід, зверху знову вилити частину маси, покласти на неї ягоди – так повторювати, поки всі ягоди і заливка не будуть у формі. Борти тіста повинні бути вищими від рівня сметани на 2-2,5 см.
Відправити у розігріту до 180℃ духовку й випікати протягом 50-60 хвилин. Готовність тіста на бортику можна перевірити зубочисткою. Виймати пиріг із форми краще, коли він охолоне.
Вишневий тарт
Для тіста
- Борошно - 250 г
- Вершкове масло - 100 г
- Яйце - 1 шт.
- Сметана - 50 г
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль - дрібка
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Вишня - 600 г
- Цукор - 100 г
- Картопляний крохмаль - 3 ст. л. без гірки
- Кориця - за смаком
З’єднати борошно, розпушувач, сіль та цукор. Додати холодне вершкове масло і перетерти, щоб вийшла пухка крихта (робити це треба досить швидко).
Додати яйце і сметану. Вимісити ніжне, гладке тісто. Скачати його в кулю та прибрати в холодильник на 40 хвилин.
Потім викласти тісто у форму для випічки і пальцями його розгладити, формуючи бортики висотою близько 1,5-2 см. Прибрати форму з тістом у холодильник на 30 хвилин.
Розігріти духовку до 180℃.
Дістати тісто, наколоти його виделкою, накрити форму фольгою й випікати в духовці впродовж 15 хвилин.
Тим часом видалити з вишні кісточки. Змішати її з цукром і корицею. Ввести крохмаль і ще раз добре перемішати. Покласти на повільний вогонь і прогріти (до кипіння доводити не обов'язково), постійно помішуючи. Має вийти щось схоже на дуже густий кисіль.
Дістаємо з духовки тісто і викласти на нього начинку. Знову відправити в духовку на 20 хвилин при тій же температурі, фольгою вже не потрібно накривати. Готовий пиріг охолодити й нарізати на шматочки.
Лінива ватрушка
Для тіста
- Борошно - 260 г
- Яйце - 4 шт.
- Цукор - 200 г
- Сметана (15%) - 140 г
- Розпушувач - 10 г
- Сіль - невелика щіпка
Для начинки
- Сир (9%) - 500 г
- Цукор - 90 г
- Яйце - 1 шт.
- Ванілін - за смаком
Яйця з цукром збити на пухку масу. Додати сметану, сіль, борошно та розпушувач. Збити до однорідності.
Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуПриготування начинки. Сир протерти через сито, додати цукор, ванілін та яйце, розмішати міксером до однорідного стану.
Дно рознімної форми вистелити пекарським пергаментом, а саму форму обернути фольгою, щоб уникнути протікання. Змастити маслом.
Вилити тісто в форму. В середину викласти начинку.
Відправити форму в розігріту до 180℃ духовку на 40-50 хвилин (орієнтуватися слід на свою духовку). Обов'язково перевірити тісто на суху шпажку.
Остудити спечену ватрушку в формі. Зверху її можна полити топінгом.
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