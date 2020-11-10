Приготовлені на сметані смаколики виходять м’якими та ніжними.

Свіжоспечена випічка – завжди дуже смачно й по-домашньому затишно. Чимало різних смаколиків можна спекти, використовуючи сметану.

Печиво, пироги, кекси, тістечка, торти, приготовлені на сметані, – виходять м’якими та ніжними.

Сметанно-ягідний пиріг

Ягоди будь-які на власний смак - 2 ст.

Для тіста

Борошно - 1,75 ст.

Цукор - 0,5 ст.

Розпушувач - 1 ч.л.

Масло вершкове розтоплене - 125 г

Яйця - 2 шт.

Цукор ванільний - 1 пакетик

Для сметанної заливки

Сметана 15-20% жирності - 500 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 0,5 ст.

Борошно - 1 ст. л.

Цедра апельсина або лимона - 1 ч. л.

Змішати борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор, яйця, розтоплене масло й замісити тісто. Якщо борошна буде мало, то досипати. Замісити еластичне тісто, яка добре відходитиме від рук. Покласти його в холодильник.

Читайте такожНіжно-ароматні сирні кекси: як приготувати смачну випічкуТим часом приготувати сметанну заливку, збивши міксером усі інгредієнти.

Форму для випічки присипати борошном. Розкачати пласт тіста та викласти його в форму, формуючи бортики.

На дно налити кілька столових ложок сметанної маси, викласти частину ягід, зверху знову вилити частину маси, покласти на неї ягоди – так повторювати, поки всі ягоди і заливка не будуть у формі. Борти тіста повинні бути вищими від рівня сметани на 2-2,5 см.

Відправити у розігріту до 180℃ духовку й випікати протягом 50-60 хвилин. Готовність тіста на бортику можна перевірити зубочисткою. Виймати пиріг із форми краще, коли він охолоне.

Вишневий тарт

Для тіста

Борошно - 250 г

Вершкове масло - 100 г

Яйце - 1 шт.

Сметана - 50 г

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - дрібка

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Для начинки

Вишня - 600 г

Цукор - 100 г

Картопляний крохмаль - 3 ст. л. без гірки

Кориця - за смаком

З’єднати борошно, розпушувач, сіль та цукор. Додати холодне вершкове масло і перетерти, щоб вийшла пухка крихта (робити це треба досить швидко).

Додати яйце і сметану. Вимісити ніжне, гладке тісто. Скачати його в кулю та прибрати в холодильник на 40 хвилин.

Потім викласти тісто у форму для випічки і пальцями його розгладити, формуючи бортики висотою близько 1,5-2 см. Прибрати форму з тістом у холодильник на 30 хвилин.

Розігріти духовку до 180℃.

Дістати тісто, наколоти його виделкою, накрити форму фольгою й випікати в духовці впродовж 15 хвилин.

Тим часом видалити з вишні кісточки. Змішати її з цукром і корицею. Ввести крохмаль і ще раз добре перемішати. Покласти на повільний вогонь і прогріти (до кипіння доводити не обов'язково), постійно помішуючи. Має вийти щось схоже на дуже густий кисіль.

Дістаємо з духовки тісто і викласти на нього начинку. Знову відправити в духовку на 20 хвилин при тій же температурі, фольгою вже не потрібно накривати. Готовий пиріг охолодити й нарізати на шматочки.

Лінива ватрушка

Для тіста

Борошно - 260 г

Яйце - 4 шт.

Цукор - 200 г

Сметана (15%) - 140 г

Розпушувач - 10 г

Сіль - невелика щіпка

Для начинки

Сир (9%) - 500 г

Цукор - 90 г

Яйце - 1 шт.

Ванілін - за смаком

Яйця з цукром збити на пухку масу. Додати сметану, сіль, борошно та розпушувач. Збити до однорідності.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуПриготування начинки. Сир протерти через сито, додати цукор, ванілін та яйце, розмішати міксером до однорідного стану.

Дно рознімної форми вистелити пекарським пергаментом, а саму форму обернути фольгою, щоб уникнути протікання. Змастити маслом.

Вилити тісто в форму. В середину викласти начинку.

Відправити форму в розігріту до 180℃ духовку на 40-50 хвилин (орієнтуватися слід на свою духовку). Обов'язково перевірити тісто на суху шпажку.

Остудити спечену ватрушку в формі. Зверху її можна полити топінгом.

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Автор: УНІАН