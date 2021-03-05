Дуже добре смакують такі млинці зі сметаною, медом, варенням, згущеним молоком.

Масниця – час смачних, гарячих, золотистих млинчиків. Особливо смачними є такі млинці з сиром. А присмачити налисники можна маслом, сметаною, медом, шоколадом, варенням, згущеним молоком або будь-яким топінгом.

Млинці з сиром

Пшеничне борошно - 250 г

Курячі яйця - 3 шт.

Молоко - 500 мл

Цукор - 60 г

Рослинна олія - 45 мл

Сіль - 0,25 ч. л.

Для начинки

Сир - 400 г

Вершкове масло - 60 г

Яєчні жовтки - 3 шт.

Розтерти курячі яйця з цукром та сіллю, влити половину молока та всипати просіяне борошно. Добре перемішати все, після чого додати решту молока й олію. Змішати всі компоненти до однорідної консистенції.

Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти ніжних святкових ласощівСмажити млинці на розігрітій сковороді без олії тільки з одного боку. Скласти їх у стопку підсмаженим боком наверх.

Приготування начинки. Сир перемішати з яєчними жовтками і розм'якшеним вершковим маслом. Ретельно змішати ці інгредієнти.

На серединку кожного млинчика викласти по столовій ложці начинки і скрутити їх конвертиками або рулетиками.

Підсмажити млинці з сиром на розігрітому вершковому маслі з одного боку на невеликому вогні. Потім перевернути їх і накрити кришкою, прогрівати їх таким чином впродовж 5 хвилин.

Шоколадні млинці з сиром

Борошно - 2 ст.

Молоко - 3 ст.

Яйця - 3 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль - 0,25 ч. л.

Розпушувач - 0,25 ч. л.

Для начинки

Сир - 400 г

Цукор - 2 ст. л.

Родзинки - 100 г

Ванілін - дрібка

Просіяти у миску борошно, розпушувач та сіль. Додати по одному яйця і влити частину молока, розмішати до однорідності. Потім долити решту молока.

У млинцеве тісто додати какао-порошок та олію. Перемішати до повного розчинення какао. Залишити тісто "відпочивати" 15-20 хвилин.

Влити на сковороду трішки олії й добре її розігріти. Налити на сковороду тісто, коли млинець пропечеться з одного боку, перевернути його на інший бік і допекти буквально 1-2 секунди.

Приготування начинки. Ретельно переміщати сир, сметану, цукор і ванілін. Можна використати міксер. До готової сирної маси додати родзинки та перемішати ложкою.

На край млинця покласти порцію начинки й загорнути рулетом. Млинці можна полити крапельками топленого шоколаду та сметаною.

Млинці з сиром у сметанному суфле

Млинці - 10-15 шт.

Для начинки

Чорнослив - 50 г

Курага - 50 г

Сир - 400 г

Для суфле

Сметана - 300

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 0,5 ст.

Ванілін - 1 щіпка

Олія - 2 ст. л.

Млинці слід приготувати за улюбленим рецептом.

Чорнослив і курагу вимити, обсушити й порізати невеликими кубиками.

Читайте такожСмачні еклери зі згущеним молоком: як приготувати апетитні тістечкаУ мисці змішати сир, курагу та чорнослив. Добре їх перемішати або можна пробити занурювальним блендером.

На один край млинця по всій довжині викласти трохи начинки й скрутити налисник. Повторити так з усіма млинцями. Розділити кожен млинець навпіл, зробивши косий зріз.

Викласти налисники у жароміцну форму. Увімкнути на розігрів духовку на 200°С.

Приготування суфле. Вбити яйця в миску, додати цукор та олію, збити на великих оборотах міксера на пишну масу. Потім додати сметану і ванілін, ще раз все збити.

Вилити суфле на млинці й відправити у духовку на 10-15 хвилин. Орієнтуватися слід по суфле: щойно почнуть з'являтися рум'яні плями – смачні налисники готові.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН