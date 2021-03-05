Масниця – час смачних, гарячих, золотистих млинчиків. Особливо смачними є такі млинці з сиром. А присмачити налисники можна маслом, сметаною, медом, шоколадом, варенням, згущеним молоком або будь-яким топінгом.
Млинці з сиром
- Пшеничне борошно - 250 г
- Курячі яйця - 3 шт.
- Молоко - 500 мл
- Цукор - 60 г
- Рослинна олія - 45 мл
- Сіль - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Сир - 400 г
- Вершкове масло - 60 г
- Яєчні жовтки - 3 шт.
Розтерти курячі яйця з цукром та сіллю, влити половину молока та всипати просіяне борошно. Добре перемішати все, після чого додати решту молока й олію. Змішати всі компоненти до однорідної консистенції.
Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти ніжних святкових ласощівСмажити млинці на розігрітій сковороді без олії тільки з одного боку. Скласти їх у стопку підсмаженим боком наверх.
Приготування начинки. Сир перемішати з яєчними жовтками і розм'якшеним вершковим маслом. Ретельно змішати ці інгредієнти.
На серединку кожного млинчика викласти по столовій ложці начинки і скрутити їх конвертиками або рулетиками.
Підсмажити млинці з сиром на розігрітому вершковому маслі з одного боку на невеликому вогні. Потім перевернути їх і накрити кришкою, прогрівати їх таким чином впродовж 5 хвилин.
Шоколадні млинці з сиром
- Борошно - 2 ст.
- Молоко - 3 ст.
- Яйця - 3 шт.
- Цукор - 1 ст. л.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Сіль - 0,25 ч. л.
- Розпушувач - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Сир - 400 г
- Цукор - 2 ст. л.
- Родзинки - 100 г
- Ванілін - дрібка
Просіяти у миску борошно, розпушувач та сіль. Додати по одному яйця і влити частину молока, розмішати до однорідності. Потім долити решту молока.
У млинцеве тісто додати какао-порошок та олію. Перемішати до повного розчинення какао. Залишити тісто "відпочивати" 15-20 хвилин.
Влити на сковороду трішки олії й добре її розігріти. Налити на сковороду тісто, коли млинець пропечеться з одного боку, перевернути його на інший бік і допекти буквально 1-2 секунди.
Приготування начинки. Ретельно переміщати сир, сметану, цукор і ванілін. Можна використати міксер. До готової сирної маси додати родзинки та перемішати ложкою.
На край млинця покласти порцію начинки й загорнути рулетом. Млинці можна полити крапельками топленого шоколаду та сметаною.
Млинці з сиром у сметанному суфле
- Млинці - 10-15 шт.
Для начинки
- Чорнослив - 50 г
- Курага - 50 г
- Сир - 400 г
Для суфле
- Сметана - 300
- Яйце куряче - 2 шт.
- Цукор - 0,5 ст.
- Ванілін - 1 щіпка
- Олія - 2 ст. л.
Млинці слід приготувати за улюбленим рецептом.
Чорнослив і курагу вимити, обсушити й порізати невеликими кубиками.
Читайте такожСмачні еклери зі згущеним молоком: як приготувати апетитні тістечкаУ мисці змішати сир, курагу та чорнослив. Добре їх перемішати або можна пробити занурювальним блендером.
На один край млинця по всій довжині викласти трохи начинки й скрутити налисник. Повторити так з усіма млинцями. Розділити кожен млинець навпіл, зробивши косий зріз.
Викласти налисники у жароміцну форму. Увімкнути на розігрів духовку на 200°С.
Приготування суфле. Вбити яйця в миску, додати цукор та олію, збити на великих оборотах міксера на пишну масу. Потім додати сметану і ванілін, ще раз все збити.
Вилити суфле на млинці й відправити у духовку на 10-15 хвилин. Орієнтуватися слід по суфле: щойно почнуть з'являтися рум'яні плями – смачні налисники готові.
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