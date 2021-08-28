Таке печиво добре смакуватиме з чаєм або кавою.

Домашнє печиво з горіхами дуже смачне. Готувати його можна практично з будь-якого тіста. Різні види горіхів можна або подрібнити в тісто, або прикрасити ними печиво. Пікантності ж випічці додадуть ароматні спеції: куркума, кориця, м'ята, цедра.

Печиво з горіхами та родзинками

Борошно - 200-250 г

Масло вершкове - 90 г

Яйця - 1 шт.

Сіль - 1 дрібка

Цукор - 2-3 ст. л.

Сода - 1 дрібка

Волоські горіхи - 50 г

Родзинки - 30 г

У миску вбити куряче яйце, додати сіль, масло вершкове та цукор.

Читайте такожПрості рецепти соковитих і рум’яних котлет удома

Додати горіхи і родзинки. Всипати борошно. Потім додати соду. Замісити тісто.

Вологими руками сформувати печиво. Викласти його на деко.

Покласти його у розігріту до 190°С духовку й випікати впродовж 20-25 хвилин.

Шоколадне печиво з арахісом

Борошно - 260 г

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 200 г

Яйця - 2 шт.

Какао-порошок - 40 г

Розпушувач - 2 ч.л.

Арахіс - 100 г

Молочний шоколад - 60 г

Іриски - 100 г

Іриски нарізати кубиком. Молочний шоколад порубати на невеликі шматочки.

Вершкове масло розтопити, додати цукор і перемішати.

Вбити яйця й ретельно розмішати.

Просіяти в миску борошно, какао-порошок і розпушувач. Розмішати все до однорідності.

Додати іриски, арахіс та шоколад. Перемішати.

З тіста сформувати кульки і розплющити їх на коржик. Відправити печиво у духовку й випікати при температурі 180°С приблизно 12-15 хвилин.

Білкове печиво з горіхами

Яйця (тільки білки) - 2 шт.

Цукрова пудра (цукор) - 110 г

Горіхи - 120 г

Шоколад - 50 г

Ванілін - 1 г

Обсмажені та очищені горіхи дрібно нарізати або подрібнити на дрібні шматочки.

Читайте такожЯк смачно замаринувати скумбрію: рецепти неймовірно апетитної рибки

Відокремити білки від жовтків. Збити білки до одержання легкої й повітряної маси.

Поступово додаючи цукор, продовжувати збивати до твердих піків, щоб білки не виливатися з ємності. Загалом збивати масу потрібно 7-10 хвилин.

Додати горіхи і шоколад. Акуратно розмішати до отримання повітряного тіста.

Викласти масу ложкою або корнетом на деко з пергаментом. Відправити у розігріту до 180°С духовку на 5 хвилин. Вимкнути духовку й залишити печиво всередині на 2 години, впродовж цього часу не відкриваючи її.

Інші рецепти, які можуть зацікавити:

Автор: Диана Беловодская