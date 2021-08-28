Домашнє печиво з горіхами дуже смачне. Готувати його можна практично з будь-якого тіста. Різні види горіхів можна або подрібнити в тісто, або прикрасити ними печиво. Пікантності ж випічці додадуть ароматні спеції: куркума, кориця, м'ята, цедра.
Печиво з горіхами та родзинками
- Борошно - 200-250 г
- Масло вершкове - 90 г
- Яйця - 1 шт.
- Сіль - 1 дрібка
- Цукор - 2-3 ст. л.
- Сода - 1 дрібка
- Волоські горіхи - 50 г
- Родзинки - 30 г
У миску вбити куряче яйце, додати сіль, масло вершкове та цукор.
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Додати горіхи і родзинки. Всипати борошно. Потім додати соду. Замісити тісто.
Вологими руками сформувати печиво. Викласти його на деко.
Покласти його у розігріту до 190°С духовку й випікати впродовж 20-25 хвилин.
Шоколадне печиво з арахісом
- Борошно - 260 г
- Вершкове масло - 100 г
- Цукор - 200 г
- Яйця - 2 шт.
- Какао-порошок - 40 г
- Розпушувач - 2 ч.л.
- Арахіс - 100 г
- Молочний шоколад - 60 г
- Іриски - 100 г
Іриски нарізати кубиком. Молочний шоколад порубати на невеликі шматочки.
Вершкове масло розтопити, додати цукор і перемішати.
Вбити яйця й ретельно розмішати.
Просіяти в миску борошно, какао-порошок і розпушувач. Розмішати все до однорідності.
Додати іриски, арахіс та шоколад. Перемішати.
З тіста сформувати кульки і розплющити їх на коржик. Відправити печиво у духовку й випікати при температурі 180°С приблизно 12-15 хвилин.
Білкове печиво з горіхами
- Яйця (тільки білки) - 2 шт.
- Цукрова пудра (цукор) - 110 г
- Горіхи - 120 г
- Шоколад - 50 г
- Ванілін - 1 г
Обсмажені та очищені горіхи дрібно нарізати або подрібнити на дрібні шматочки.
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Відокремити білки від жовтків. Збити білки до одержання легкої й повітряної маси.
Поступово додаючи цукор, продовжувати збивати до твердих піків, щоб білки не виливатися з ємності. Загалом збивати масу потрібно 7-10 хвилин.
Додати горіхи і шоколад. Акуратно розмішати до отримання повітряного тіста.
Викласти масу ложкою або корнетом на деко з пергаментом. Відправити у розігріту до 180°С духовку на 5 хвилин. Вимкнути духовку й залишити печиво всередині на 2 години, впродовж цього часу не відкриваючи її.