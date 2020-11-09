М’який та повітряний бісквіт є чудовою основою для будь-якого торта та тістечка.

Білий бісквіт – основа для безлічі смачних тортів і пирогів. Якісний бісквіт має бути пишним, а це значною мірою залежить від свіжості яєць.

Якщо потрібно отримати його з певним смаком, то в тісто можна додати ванілін, цедру цитрусових, родзинки.

Випечений білий бісквіт можна просто посипати, наприклад, цукровою пудрою і подати до чаю. Або ж – розрізати його на кілька коржів, просочити сиропом, промазати улюбленим кремом, варенням чи згущеним молоком й отримати смачний домашній торт!

Білий бісквіт

Борошно - 70 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 70 г

Рослинна олія - 15 г

Вода очищена - 1 ст.л

Ванілін - 0,5 г

Насамперед слід увімкнути духовку на 180°С, щоб прогрілася.

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Розбити в миску курячі яйця та висипати цукор з ваніліном. Міксером або вінчиком старанно збивати впродовж 10 хвилин, не зупиняючись. Як маса загусне і збільшиться в об'ємі втричі, продовжуючи збивати, додати ложку окропу і цівкою влити олію без запаху.

Далі почати всипати борошно. Просіяти його в бісквітне тісто в два прийоми, акуратно перемішуючи ложкою або силіконовою лопаткою від країв до центру, зверху вниз. Якщо залишаться грудочки, акуратно протерти їх лопаткою. Повинна вийти однорідна маса.

Взяти форму для випічки зі знімними боками. Вистелити дно пекарським папером. Перелити білий бісквіт у підготовлену форму.

Покласти бісквітне тісто в розігріту духовку й випікати 20-25 хвилин. Готовність бісквіта можна визначити за рум'яною скоринкою і, проткнувши його всередині зубочисткою: на ній не повинно залишитися мокрих слідів.

Вийняти бісквіт з духовки й охолодити. Потім провести ножем по бортику форми, щоб нічого не прилипло, і відкрити її. Дістати білий бісквіт. Перевернути випічку вгору папером і повільно віддерти його від нижньої частини.

Апельсиновий бісквіт

Борошно пшеничне - 2 ст.

Яйце куряче (середні) - 7 шт.

Цукор - 1,5 ст.

Апельсин (великий) - 2 шт.

Олія - 1/4 ст.

Розпушувач тіста - 2 ч. л.

Борошно обов'язково просіяти з розпушувачем. Відразу все не висипати, а дивитися за густотою тіста.

Зняти цедру з 2-х апельсинів. Вичавити сік, потрібно близько 3/4 склянки (200 мл).

Жовтки відокремити від білків. Жовтки збити зі склянкою цукру в пишну масу до побіління. Додати апельсиновий сік, цедру апельсина та рослинну олію.

Білки збити з рештою цукру до м'яких піків.

З'єднати жовткова масу з борошном, вимісити, додати частину білків, вимішати.

Додати решту білків і дуже акуратно вимісити тісто, щоб з нього не вийшло повітря.

Боки і дно форми застелити папером для випічки (маслом не змащувати).

Вилити тісто в форму й випікати 10 хвилин при температурі 200℃, потім знизити до 180℃ і пекти до готовності: якщо увіткнувши в тісто зубочистку, вона залишиться сухою – бісквіт готовий.

Залишити остигати в формі. Хвилин через 10-15 акуратно звільнити від верхнього паперу (який стирчить по боках), після чого залишити майже до повного охолодження в формі. Далі бісквіт використовувати за власним бажанням.

Бісквіт на гарячому молоці

Борошно - 165 г

Молоко (свіже цільне) - 120 мл

Масло вершкове - 60 г

Яйце куряче - 3 шт.

Цукор - 165 г

Розпушувач тіста - 6 г

Сіль - 1 дрібка

Ванілін

Просіяти борошно два рази з розпушувачем, сіллю і відкласти вбік. Вилити молоко в каструлю та додати вершкове масло, підігрівати, щоб масло повністю розтало.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуЗбити яйця в міксері близько хвилини на середньо-високій швидкості.

Додати цукор по частинах і збивати, поки маса не збільшиться в три рази (близько 10 хвилин, залежно від потужності міксера).

Додати борошно, швидко перемішати.

Нагріти молоко з маслом ще раз, не доводячи до кипіння, влити в тісто й перемішати.

Вилити у форму та випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 180°С протягом 25-30 хвилин.

Готовий корж остудити на решітці. Можна посипати цукровою пудрою або змастити якимось улюбленим кремом.

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Автор: УНІАН