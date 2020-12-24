Новий рік уже майже на порозі, тому багато господинь задумалися, що ж подати на стіл у це свято.
УНІАН склав меню на Новий рік, там є рецепти салатів, закусок і гарячих страв. Оскільки символ 2021-го - Білий металевий Бик, на стіл краще не готувати страви з яловичини й телятини.
Закуски на Новий рік 2021
Фаршировані яйця "Мишки"
Для приготування вам знадобиться:
- яйця – 6 шт.;
- майонез – 2 ст. л;
- гірчиця – 1 ч. л;
- сіль, перець – за смаком;
Варіть яйця на повільному вогні протягом 10 хвилин. Холодні яйця очистити й розрізати уздовж навпіл. Вийняти жовтки та помістити в миску з майонезом і гірчицею, посолити, поперчити й розім'яти до отримання однорідної пасти. Потім цією сумішшю начинити яєчні білки.
Для того, щоб наші фаршировані яйця перетворилися на мишок, зробіть вушка з яєчного білка, очі - з горошин чорного перцю, ніс - з червоного перцю, а вуса - із сиру косичка (його волокон).
Канапе із сьомгою
Для приготування цієї простої страви вам знадобиться чорний хліб, масло, листя салату, лимон, оливки або маслини, сьомга й шпажки.
Беремо чорний хліб, намащуємо маслом, потім кладемо шматочок сьомги, з одного боку під рибу - півкільце тоненько нарізаного лимона і листя салату. На сьомгу кладемо оливку або маслину, за допомогою шпажки фіксуємо ці смаколики на хлібі. Вуаля, все готово!
Жульєн у тарталетках
Для приготування жульєна в тарталетках знадобиться:
- куряче філе - 2 шт;
- гриби печериці - 400 г;
- цибуля ріпчаста - 1 шт;
- сир твердий - 150-200 г;
- тарталетки (або горщики);
- сметана - 400 г;
- олія;
- масло - 30 г;
- сіль, перець.
Спочатку відваріть куряче філе, гриби й цибулю дрібно наріжте. На сковорідці розтопіть масло і додайте в нього цибулю, підсмажте його на маленькому вогні протягом 15 хвилин.
Гриби обсмажте на сухій сковороді без олії, коли вони випустять вологу, можна додати трохи олії й посолити.
Сир натираємо на дрібній тертці, а варене філе нарізаємо на маленькі шматочки. Готові цибулю, гриби й курку змішуємо зі сметаною.
Отриману масу покладіть у тарталетки й посипте зверху тертим сиром. Потім відправте їх у духовку на кілька хвилин, поки не розплавиться сир.
Меню на Новий рік 2020: гарячі страви
Запечена курка
Для приготування вам знадобиться:
- курка - 1 шт;
- олія - 3 ст. л;
- гірчиця - 2 ст. л;
- часник - 2 зубчики;
- сіль, перець - за смаком;
- листя салату або інша зелень - для прикраси;
- апельсин або лимон - 1 шт.
Приготуйте маринад з олії, часнику, гірчиці, солі й перцю. Курку розрізати по грудці, добре змастіть маринадом всередині та зовні, залиште на 20-30 хвилин.
Покладіть курку на деко й відправте в духовку на 20 хвилин при температурі 220 градусів. Потім при 180 градусах доведіть м'ясо до готовності.
Для прикрашання страви використовуйте, наприклад, листя салату і нарізаний кружечками апельсин, їх можна викласти на тарілку, а на них викласти курку.
Медальйони у беконі
Для приготування вам знадобиться:
- свиняча вирізка - 500 г;
- бекон - 100 г;
- рослинна олія;
- сіль, перець - за смаком.
Свинячу вирізку посоліть і поперчіть, оберніть беконом і наріжте гострим ножем на медальйони товщиною до 3 см. Сковороду слід змастити олією й обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін до готовності. Подавати можна зі свіжими або вареними овочами.
Тушкований кролик
Для приготування вам знадобиться:
- м'яса кролика - 0,5 кг;
- біле сухе вино - 150 мл;
- помідори черрі - 6 шт;
- розмарин;
- маслини - до 12 шт;
- часник - 2 зубчики;
- борошно - 1 ст. л;
- оливкова олія;
- сіль, перець - за смаком.
М'ясо кролика помийте та обсушіть паперовим рушником, потім приправте сіллю й перцем.
На сковороді обсмажте трохи розмарину та 1 зубчик часнику до рум'яного кольору, потім висипте в окрему тарілку. Обваляйте м'ясо у борошні й обсмажте на сильному вогні до утворення рум'яної скоринки, перекладіть на деко.
До кролика додайте дрібно порізаний зубчик часнику, гілочку розмарину, маслини й розрізані помідори черрі.
Потім додайте вино, накрийте кришкою та тушкуйте в духовці до 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Салати на Новий рік 2020: новорічне меню
Рецепт салату "Цезар"
Для приготування знадобиться:
- куряче філе - 400 г;
- салат Айсберг - 1 качан;
- помідори черрі - 200 г;
- сир пармезан -100 г;
- половинка білого хліба;
- часник - 2 зубчики;
- оливкова олія - 3 ст. л;
- сіль - за смаком.
Для соусу:
- яйця - 2 шт;
- гірчиця - 2 ч. л;
- лимонний сік - 3 ст. л;
- оливкова олія - 3 ст. л;
- пармезан;
- сіль - за смаком.
Наріжте кубиками білий хліб і викладіть на деко. Оливкову олію треба вилити в невелику миску і вичавити в неї часник. Підігріти трохи суміш у мікрохвильовій печі. Потім змастіть хліб олією з часником і відправте в розігріту до 180 духовку на 10-15 хвилин.
Куряче філе наріжте невеликими шматками, посоліть, поперчіть й обсмажте на невеликій кількості олії. Потім помийте салат порвіть його руками на великі шматки. Для соусу необхідно яйця кімнатної температури опустити в киплячу воду на одну хвилину. Потім потрібно вилити яйця в миску, додати лимонний сік, гірчицю, олію, трохи тертого пармезану і збити все блендером.
Викласти на тарілку листя салату, зверху викласти курку, порізані навпіл або на чверті помідори черрі, нарізаний тонкими скибочками пармезан та грінки. Зверху полити соусом.
З тунцем й овочами
Для приготування вам знадобиться:
- тунець, консервований у власному соку -180 г;
- айсберг – 100 г;
- оливки – 50 г;
- яйця – 3 шт.;
- огірки – 2 шт.;
- помідори черрі – 5 штук;
- цибуля – 1 шт.;
- олія оливкова – 3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Миємо огірки та ріжемо великими кубиками. Черрі ріжемо вздовж на дві частини, а цибулю ріжемо півкільцями. Яйця варимо, чистимо і розрізаємо кожне на 4 частини. Тунець ділимо на шматочки.
Об'єднуємо всі інгредієнти, в тому числі й оливки. Солимо, перчимо. Заправляємо оливковою олією. Перемішуємо. Викладаємо в салатник, попередньо встелений листям айсберга.
Олів'є
Для приготування салату "Олів'є" знадобляться:
- картопля - 6 шт;
- морква - 2 шт;
- яйця - 6 шт;
- варена ковбаса - 500 г;
- горошок консервований - 1 банка;
- солоні огірки - 4 шт;
- майонез;
- сіль - за смаком.
Моркву і картоплю відварити в "мундирах". Зварити яйця. Овочі почистити й нарізати кубиками. Таким же способом нарізати яйця, ковбасу й огірки, додати горошок. Додати в салат сіль та заправити майонезом, перемішати.
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