Традиційними стравами на Новий рік вважаються салат "Олів'є" та оселедець під "шубою", але УНІАН зібрав для вас й інші оригінальні рецепти.

Новий рік уже майже на порозі, тому багато господинь задумалися, що ж подати на стіл у це свято.

УНІАН склав меню на Новий рік, там є рецепти салатів, закусок і гарячих страв. Оскільки символ 2021-го - Білий металевий Бик, на стіл краще не готувати страви з яловичини й телятини.

Закуски на Новий рік 2021

Фаршировані яйця "Мишки"

Для приготування вам знадобиться:

яйця – 6 шт.;

майонез – 2 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л;

сіль, перець – за смаком;

Варіть яйця на повільному вогні протягом 10 хвилин. Холодні яйця очистити й розрізати уздовж навпіл. Вийняти жовтки та помістити в миску з майонезом і гірчицею, посолити, поперчити й розім'яти до отримання однорідної пасти. Потім цією сумішшю начинити яєчні білки.

Для того, щоб наші фаршировані яйця перетворилися на мишок, зробіть вушка з яєчного білка, очі - з горошин чорного перцю, ніс - з червоного перцю, а вуса - із сиру косичка (його волокон).

Канапе із сьомгою

Для приготування цієї простої страви вам знадобиться чорний хліб, масло, листя салату, лимон, оливки або маслини, сьомга й шпажки.

Беремо чорний хліб, намащуємо маслом, потім кладемо шматочок сьомги, з одного боку під рибу - півкільце тоненько нарізаного лимона і листя салату. На сьомгу кладемо оливку або маслину, за допомогою шпажки фіксуємо ці смаколики на хлібі. Вуаля, все готово!

Жульєн у тарталетках

Для приготування жульєна в тарталетках знадобиться:

куряче філе - 2 шт;

гриби печериці - 400 г;

цибуля ріпчаста - 1 шт;

сир твердий - 150-200 г;

тарталетки (або горщики);

сметана - 400 г;

олія;

масло - 30 г;

сіль, перець.

Спочатку відваріть куряче філе, гриби й цибулю дрібно наріжте. На сковорідці розтопіть масло і додайте в нього цибулю, підсмажте його на маленькому вогні протягом 15 хвилин.

Гриби обсмажте на сухій сковороді без олії, коли вони випустять вологу, можна додати трохи олії й посолити.

Сир натираємо на дрібній тертці, а варене філе нарізаємо на маленькі шматочки. Готові цибулю, гриби й курку змішуємо зі сметаною.

Отриману масу покладіть у тарталетки й посипте зверху тертим сиром. Потім відправте їх у духовку на кілька хвилин, поки не розплавиться сир.

Меню на Новий рік 2020: гарячі страви

Запечена курка

Для приготування вам знадобиться:

курка - 1 шт;

олія - 3 ст. л;

гірчиця - 2 ст. л;

часник - 2 зубчики;

сіль, перець - за смаком;

листя салату або інша зелень - для прикраси;

апельсин або лимон - 1 шт.

Приготуйте маринад з олії, часнику, гірчиці, солі й перцю. Курку розрізати по грудці, добре змастіть маринадом всередині та зовні, залиште на 20-30 хвилин.

Покладіть курку на деко й відправте в духовку на 20 хвилин при температурі 220 градусів. Потім при 180 градусах доведіть м'ясо до готовності.

Для прикрашання страви використовуйте, наприклад, листя салату і нарізаний кружечками апельсин, їх можна викласти на тарілку, а на них викласти курку.

Медальйони у беконі

Для приготування вам знадобиться:

свиняча вирізка - 500 г;

бекон - 100 г;

рослинна олія;

сіль, перець - за смаком.

Свинячу вирізку посоліть і поперчіть, оберніть беконом і наріжте гострим ножем на медальйони товщиною до 3 см. Сковороду слід змастити олією й обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін до готовності. Подавати можна зі свіжими або вареними овочами.

Тушкований кролик

Для приготування вам знадобиться:

м'яса кролика - 0,5 кг;

біле сухе вино - 150 мл;

помідори черрі - 6 шт;

розмарин;

маслини - до 12 шт;

часник - 2 зубчики;

борошно - 1 ст. л;

оливкова олія;

сіль, перець - за смаком.

М'ясо кролика помийте та обсушіть паперовим рушником, потім приправте сіллю й перцем.

На сковороді обсмажте трохи розмарину та 1 зубчик часнику до рум'яного кольору, потім висипте в окрему тарілку. Обваляйте м'ясо у борошні й обсмажте на сильному вогні до утворення рум'яної скоринки, перекладіть на деко.

До кролика додайте дрібно порізаний зубчик часнику, гілочку розмарину, маслини й розрізані помідори черрі.

Потім додайте вино, накрийте кришкою та тушкуйте в духовці до 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Салати на Новий рік 2020: новорічне меню

Рецепт салату "Цезар"

Для приготування знадобиться:

куряче філе - 400 г;

салат Айсберг - 1 качан;

помідори черрі - 200 г;

сир пармезан -100 г;

половинка білого хліба;

часник - 2 зубчики;

оливкова олія - 3 ст. л;

сіль - за смаком.

Для соусу:

яйця - 2 шт;

гірчиця - 2 ч. л;

лимонний сік - 3 ст. л;

оливкова олія - 3 ст. л;

пармезан;

сіль - за смаком.

Наріжте кубиками білий хліб і викладіть на деко. Оливкову олію треба вилити в невелику миску і вичавити в неї часник. Підігріти трохи суміш у мікрохвильовій печі. Потім змастіть хліб олією з часником і відправте в розігріту до 180 духовку на 10-15 хвилин.

Куряче філе наріжте невеликими шматками, посоліть, поперчіть й обсмажте на невеликій кількості олії. Потім помийте салат порвіть його руками на великі шматки. Для соусу необхідно яйця кімнатної температури опустити в киплячу воду на одну хвилину. Потім потрібно вилити яйця в миску, додати лимонний сік, гірчицю, олію, трохи тертого пармезану і збити все блендером.

Викласти на тарілку листя салату, зверху викласти курку, порізані навпіл або на чверті помідори черрі, нарізаний тонкими скибочками пармезан та грінки. Зверху полити соусом.

З тунцем й овочами

Для приготування вам знадобиться:

тунець, консервований у власному соку -180 г;

айсберг – 100 г;

оливки – 50 г;

яйця – 3 шт.;

огірки – 2 шт.;

помідори черрі – 5 штук;

цибуля – 1 шт.;

олія оливкова – 3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Миємо огірки та ріжемо великими кубиками. Черрі ріжемо вздовж на дві частини, а цибулю ріжемо півкільцями. Яйця варимо, чистимо і розрізаємо кожне на 4 частини. Тунець ділимо на шматочки.

Об'єднуємо всі інгредієнти, в тому числі й оливки. Солимо, перчимо. Заправляємо оливковою олією. Перемішуємо. Викладаємо в салатник, попередньо встелений листям айсберга.

Олів'є

Для приготування салату "Олів'є" знадобляться:

картопля - 6 шт;

морква - 2 шт;

яйця - 6 шт;

варена ковбаса - 500 г;

горошок консервований - 1 банка;

солоні огірки - 4 шт;

майонез;

сіль - за смаком.

Моркву і картоплю відварити в "мундирах". Зварити яйця. Овочі почистити й нарізати кубиками. Таким же способом нарізати яйця, ковбасу й огірки, додати горошок. Додати в салат сіль та заправити майонезом, перемішати.

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Автор: УНІАН