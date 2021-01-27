Такий салат прикрасить собою будь-яке застілля.

Салат "Царський" – дуже ошатний і багатий на смак. Він цілком виправдовує свою назву, адже в його складі червона риба (або кальмари) та червона ікра – царське частування!

Салат "Царський" з кальмарами й креветками

Крабове м’ясо (або крабові палички) - 170 г

Кальмар тушка - 2 шт.

Королівські креветки - 100 г

Твердий сир - 100 г

Яйця - 3 шт.

Оливки - 15 шт.

Майонез - 4 ст. л.

Ікра червона - 50 г

Яйця відварити круто, очистити від шкаралупи й натерти на дрібній тертці. Викласти на блюдо першим шаром яйця і змастити невеликою кількістю майонезу.

Читайте такожСоковита шинка зі свинини: як приготувати апетитну закускуОливки без кісточок нарізати тонкими кільцями. Викласти в один шар поверх яєць.

Крабові палички (або крабове м'ясо) натерти на дрібній тертці та викласти наступним шаром. Змастити невеликою кількістю майонезу.

Гострий сир натерти на дрібній тертці й викласти зверху. Змастити майонезом.

Очищені кальмари потрібно заздалегідь відварити, помістивши тушки в киплячу воду на пару хвилин, й остудити. Потім нашаткувати дрібними кубиками. Викласти їх поверх сиру. Зверху майонез.

Креветки заздалегідь відварити у киплячій воді протягом пари хвилин. Очистити від панцирів. І перевірити наявність на спинках стравоходу (темно-зеленої смужки), видалити, зробивши надріз уздовж всієї спинки креветки.

На майонез зверху викласти креветки. Прикрасити салат червоною ікрою та свіжою зеленню. Форму салату можна надати будь-яку, зокрема використовуючи кулінарне кільце.

Салат "Царський"

Червона риба слабосолона (форель або сьомга) - 200 г

Морква - 3 шт.

Картопля - 2-3 шт.

Яйце - 3 шт.

Червона ікра - 2 ст. л.

Зелень (кріп, цибуля) - за смаком

Майонез - за смаком

Відварити овочі та яйця, остудити та очистити. Також для приготування салату знадобиться щільна фольга.

Очищену моркву натерти на дрібній тертці. Розкласти її на фользі рівним шаром, змастити майонезом, сіль і перець за бажанням.

Далі викласти шар тертої картоплі, майонез, сіль. Потій йде шар тертих яєць, майонез, сіль.

На один край покласти смужками порізану рибу, посипати зеленню. Обережно скрутити салат у рулет. Фольга допоможе надати форму. Відправити салат у холодильник на 5-6 годин мінімум.

Як мине вказаний час, обережно розгорнути салат, перекласти на блюдо із зеленню. Зверху полити майонезом і покласти по центру ікру.

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Автор: УНІАН