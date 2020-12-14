Салати з консервованим тунцем - ситна святкова закуска.

Тунець - це морська риба, що належить до сімейства скумбрієвих. Він має низьку калорійність і має високу харчову цінність, містить масу найцінніших речовин і вітамінів. Свіже філе тунця знайти непросто, і коштує воно дуже дорого. Однак ця риба не втрачає своїх смакових якостей в консервованому вигляді і продається в будь-якому магазині. З тунця часто готують святкові салати з яйцем, овочами, листям салату і фруктами.

Салат з тунцем, пекінською капустою і яблуком

Консервований тунець - 1 банка.

Яблуко - 2 шт.

Пекінська капуста - 8 листів.

Огірок - 1 шт.

Зелені оливки без кісточки - 100 г.

Майонез.

Сіль, перець.

З тунця злити рідину, розім'яти його виделкою. Листя капусти вимити, нарізати квадратними шматочками. Оливки нарізати кружечками. Солодкі яблука почистити, видалити насіння, нарізати маленькими кубиками. Огірок нарізати кубиком. Змішати всі інгредієнти, посолити і поперчити, заправити майонезом. Для більш дієтичного варіанту салат заправити грецьким йогуртом.

Салат з тунцем і пастою "Середземноморський"

Коротка паста - 250 г.

Консервований тунець в олії - 1 банка.

Консервована кукурудза - 200 г.

Помідор - 2 шт.

Маслини без кісточки - 1 банка.

Часник - 2 зубчики.

Кріп рубаний.

Гірчиця зернами - 1 ч. л.

Сіль, перець.

Тунець розділити з олією в окремі миски за допомогою сита. М'якоть тунця розділити виделкою на середні шматочки. Пасту зварити за інструкцією, не доваривши 1 хвилину, остудити, злегка скропити олією з тунця. Помідор нарізати часточками, змішати з кукурудзою і пастою. Для заправки з'єднати дрібно подрібнений часник, олію з банки з тунцем, кріп, зерна гірчиці, сіль і перець. Змішати всі підготовлені продукти, заправити заправкою, зверху викласти цілі маслини.

Салат з тунцем, огірком і яйцями

Яйця - 2 шт.

Огірок - 2 шт.

Помідор черрі - 5 шт.

Тунець - 1 банка.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Діжонська гірчиця - 1 ч. л.

Сік лимона - 1 ч. л.

Кілька гілочок кропу.

Яйця відварити круто, нарізати яйця і огірок кубиками. Помідори розрізати навпіл. З тунця злити рідину і розім'яти виделкою. Приготувати заправку, змішавши олію, гірчицю, лимонний сік, сіль і сушені трави. Викласти салат шарами огірків і тунця, полити заправкою. Зверху викласти яйця і половинки черрі.

Салат з тунцем і картоплею

Картопля - 3 шт.

Тунець консервований в олії - 200 г.

Яйця курячі - 3 шт.

Цибуля фіолетова - 1 шт.

Оливки - 100 г.

Кріп - 2 пучка.

Петрушка - 1 пучок

Сіль, перець.

Лимон - чверть.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Тунець викласти в миску разом з олією, розім'яти виделкою. Картоплю і яйця відварити до готовності, нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. Подрібнити петрушку і кріп. Оливки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти з тунцем. Для заправки змішати оливкову олію, сіль, перець, дрібно нарізані скибочки лимона. Заправити салат заправкою і дозволити настоятися.

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Автор: Катерина Пулатова