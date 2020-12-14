Салат з тунцем рецепти / фото ua.depositphotos.com

Тунець - це морська риба, що належить до сімейства скумбрієвих. Він має низьку калорійність і має високу харчову цінність, містить масу найцінніших речовин і вітамінів. Свіже філе тунця знайти непросто, і коштує воно дуже дорого. Однак ця риба не втрачає своїх смакових якостей в консервованому вигляді і продається в будь-якому магазині. З тунця часто готують святкові салати з яйцем, овочами, листям салату і фруктами.

Салат з тунцем, пекінською капустою і яблуком

  • Консервований тунець - 1 банка.
  • Яблуко - 2 шт.
  • Пекінська капуста - 8 листів.
  • Огірок - 1 шт.
  • Зелені оливки без кісточки - 100 г.
  • Майонез.
  • Сіль, перець.

З тунця злити рідину, розім'яти його виделкою. Листя капусти вимити, нарізати квадратними шматочками. Оливки нарізати кружечками. Солодкі яблука почистити, видалити насіння, нарізати маленькими кубиками. Огірок нарізати кубиком. Змішати всі інгредієнти, посолити і поперчити, заправити майонезом. Для більш дієтичного варіанту салат заправити грецьким йогуртом.

Салат з тунцем і пастою "Середземноморський"

Середземноморський салат з тунцем і пастою / фото ua.depositphotos.com
  • Коротка паста - 250 г.
  • Консервований тунець в олії - 1 банка.
  • Консервована кукурудза - 200 г.
  • Помідор - 2 шт.
  • Маслини без кісточки - 1 банка.
  • Часник - 2 зубчики.
  • Кріп рубаний.
  • Гірчиця зернами - 1 ч. л.
  • Сіль, перець.

Тунець розділити з олією в окремі миски за допомогою сита. М'якоть тунця розділити виделкою на середні шматочки. Пасту зварити за інструкцією, не доваривши 1 хвилину, остудити, злегка скропити олією з тунця. Помідор нарізати часточками, змішати з кукурудзою і пастою. Для заправки з'єднати дрібно подрібнений часник, олію з банки з тунцем, кріп, зерна гірчиці, сіль і перець. Змішати всі підготовлені продукти, заправити заправкою, зверху викласти цілі маслини.

Салат з тунцем, огірком і яйцями

  • Яйця - 2 шт.
  • Огірок - 2 шт.
  • Помідор черрі - 5 шт.
  • Тунець - 1 банка. 
  • Оливкова олія - 2 ст. л.
  • Діжонська гірчиця - 1 ч. л.
  • Сік лимона - 1 ч. л.
  • Кілька гілочок кропу.

Яйця відварити круто, нарізати яйця і огірок кубиками. Помідори розрізати навпіл. З тунця злити рідину і розім'яти виделкою. Приготувати заправку, змішавши олію, гірчицю, лимонний сік, сіль і сушені трави. Викласти салат шарами огірків і тунця, полити заправкою. Зверху викласти яйця і половинки черрі.

Салат з тунцем і картоплею

Салат з тунцем і картоплею / фото ua.depositphotos.com
  • Картопля - 3 шт.
  • Тунець консервований в олії - 200 г.
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Цибуля фіолетова - 1 шт.
  • Оливки - 100 г.
  • Кріп - 2 пучка.
  • Петрушка - 1 пучок
  • Сіль, перець.
  • Лимон - чверть.
  • Оливкова олія - 2 ст. л.

Тунець викласти в миску разом з олією, розім'яти виделкою. Картоплю і яйця відварити до готовності, нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. Подрібнити петрушку і кріп. Оливки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти з тунцем. Для заправки змішати оливкову олію, сіль, перець, дрібно нарізані скибочки лимона. Заправити салат заправкою і дозволити настоятися.

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Автор: Катерина Пулатова