Тунець - це морська риба, що належить до сімейства скумбрієвих. Він має низьку калорійність і має високу харчову цінність, містить масу найцінніших речовин і вітамінів. Свіже філе тунця знайти непросто, і коштує воно дуже дорого. Однак ця риба не втрачає своїх смакових якостей в консервованому вигляді і продається в будь-якому магазині. З тунця часто готують святкові салати з яйцем, овочами, листям салату і фруктами.
Салат з тунцем, пекінською капустою і яблуком
- Консервований тунець - 1 банка.
- Яблуко - 2 шт.
- Пекінська капуста - 8 листів.
- Огірок - 1 шт.
- Зелені оливки без кісточки - 100 г.
- Майонез.
- Сіль, перець.
З тунця злити рідину, розім'яти його виделкою. Листя капусти вимити, нарізати квадратними шматочками. Оливки нарізати кружечками. Солодкі яблука почистити, видалити насіння, нарізати маленькими кубиками. Огірок нарізати кубиком. Змішати всі інгредієнти, посолити і поперчити, заправити майонезом. Для більш дієтичного варіанту салат заправити грецьким йогуртом.
Салат з тунцем і пастою "Середземноморський"
- Коротка паста - 250 г.
- Консервований тунець в олії - 1 банка.
- Консервована кукурудза - 200 г.
- Помідор - 2 шт.
- Маслини без кісточки - 1 банка.
- Часник - 2 зубчики.
- Кріп рубаний.
- Гірчиця зернами - 1 ч. л.
- Сіль, перець.
Тунець розділити з олією в окремі миски за допомогою сита. М'якоть тунця розділити виделкою на середні шматочки. Пасту зварити за інструкцією, не доваривши 1 хвилину, остудити, злегка скропити олією з тунця. Помідор нарізати часточками, змішати з кукурудзою і пастою. Для заправки з'єднати дрібно подрібнений часник, олію з банки з тунцем, кріп, зерна гірчиці, сіль і перець. Змішати всі підготовлені продукти, заправити заправкою, зверху викласти цілі маслини.
Салат з тунцем, огірком і яйцями
- Яйця - 2 шт.
- Огірок - 2 шт.
- Помідор черрі - 5 шт.
- Тунець - 1 банка.
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Діжонська гірчиця - 1 ч. л.
- Сік лимона - 1 ч. л.
- Кілька гілочок кропу.
Яйця відварити круто, нарізати яйця і огірок кубиками. Помідори розрізати навпіл. З тунця злити рідину і розім'яти виделкою. Приготувати заправку, змішавши олію, гірчицю, лимонний сік, сіль і сушені трави. Викласти салат шарами огірків і тунця, полити заправкою. Зверху викласти яйця і половинки черрі.
Салат з тунцем і картоплею
- Картопля - 3 шт.
- Тунець консервований в олії - 200 г.
- Яйця курячі - 3 шт.
- Цибуля фіолетова - 1 шт.
- Оливки - 100 г.
- Кріп - 2 пучка.
- Петрушка - 1 пучок
- Сіль, перець.
- Лимон - чверть.
- Оливкова олія - 2 ст. л.
Тунець викласти в миску разом з олією, розім'яти виделкою. Картоплю і яйця відварити до готовності, нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. Подрібнити петрушку і кріп. Оливки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти з тунцем. Для заправки змішати оливкову олію, сіль, перець, дрібно нарізані скибочки лимона. Заправити салат заправкою і дозволити настоятися.
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