Такі грибочки будуть як чудовою закускою, так і гарніром.

Гриби в сметані – універсальна смачна страва. Готувати її можна з будь-яких грибів: свіжих або заморожених, лісових або придбаних у магазині.

Сметанний соус і гриби ідеально поєднуються, доповнюючи смак один одного. Виходить яскравий тандем з вершковим присмаком та грибним ароматом. Гриби у сметані можуть бути як самостійною стравою, так і чудовим гарніром.

Лісові гриби в сметанному соусі

Маслюки (можна будь-які лісові) - 500 г

Цибуля - 2 шт.

Сметана - 250 мл

Вершкове масло - 70 г

Борошно - 2 ст.л.

Вода - 2 ст.л.

Рослинна олія - 3 ст.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Гриби попередньо замочити в холодній воді. Перебрати їх від сміття і промити під проточною водою. Нарізати гриби довільно. Можна спочатку відварити їх у підсоленій воді 10-15 хвилин.

Читайте такожСоковитий пиріг з грибами: як приготувати ароматну випічкуУ сковороді розігріти олію, викласти гриби та обсмажити їх упродовж 15-20 хвилин, постійно помішуючи на середньому вогні.

Цибулю очистити й нарізати півкільцями. Додати її до грибів, посолити та поперчити, перемішати. Накрити сковороду з грибами кришкою і тушкувати їх близько 30-40 хвилин, постійно помішуючи.

Тим часом можна почати готувати соус. У сотейнику або сковороді з товстим дном розтопити вершкове масло, всипати просіяне борошно й обсмажити до легкого кремового кольору. Влити кип'ячену воду, добре перемішати, щоб не було грудочок.

Влити отриману рідину в гриби, додати сметану і все ретельно перемішати. Скуштувати на сіль і перець, за потреби додати спеції. На повільному вогні тушкувати суміш 2-3 хвилини. Для більш густого соусу тушкувати не менш як 10 хвилин.

Печериці в сметанному соусі

Печериці - 350 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сметана (15%) - 1 ст.

Борошно - 1 ст.л.

Вода або бульйон - 1-2 ст.

Олія - 1-2 ст.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками, злегка обсмажити на олії.

Гриби зачистити жорсткою кухонною щіткою, нарізати великими пластинками, додати до цибулі. Готувати до золотистого кольору.

Далі всипати в гриби столову ложку з гіркою борошна. Швидко перемішати, борошно повинно покрити гриби й увібрати в себе всі соки.

Влити 1-2 склянки води або будь-якого бульйону (залежить від того, наскільки густий соус хочеться отримати), гарно розмішати, щоб не було грудок. Готувати 5 хвилин.

Додати неповну склянку не дуже жирної сметани.

Добре розмішати соус і готувати на тихому вогні 7-10 хвилин. Якщо соус вийде дуже густим, можна додати ще трохи бульйону, якщо рідкуватий, потримати на плиті трохи довше ніж 10 хвилин. Готовий соус посолити й поперчити.

Печериці в сметані у духовці

Печериці - 400 г

Сметана - 300 г

Твердий сир - 150 г

Крохмаль кукурудзяний - 3 ч.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Суміш італійських трав - 1 ч.л.

Часник - 1 зубчик

Панірувальні сухарі (з хлібної крихти) - 3 ст.л.

Рослинна олія - для змащування форми

Вимити і нарізати печериці: великі – на 6-8 частин, а дрібніші – на 4 частини.

Читайте такожАпетитні млинці з грибами: як приготувати смачну стравуЗмастити форму для запікання невеликою кількістю соняшникової олії.

Нарізані гриби викласти в форму. Відправити її в розігріту до 220°C духовку й випікати 15 хвилин.

Змішати сметану, кукурудзяний крохмаль, дрібно нарізаний зубчик часнику і 100 г натертого сиру. Додати за смаком сіль та мелений чорний перець.

В окремій ємності змішати решту сиру (50 г) і панірувальні сухарі з великої хлібної крихти.

Дістати з духовки печериці. Викласти на гриби підготовлений сирно-сметанний соус і посипати його сумішшю сушених італійських трав. Присипати все сумішшю сиру та панірувальних сухарів.

Відправити форму в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир розплавився, а корочка злегка почервоніла. Готові печериці подавати до столу гарячими.

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Автор: УНІАН