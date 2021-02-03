Приготувати апетитну рибку можна в духовці та на сковороді.

Зубатка – смачна та корисна риба. Водночас вона примхлива, адже вимагає чіткого дотримання правил під час готування, інакше стейки із зубатки може перетворитися на кашоподібну желе з незрозумілим смаком.

Так, розморожувати рибу найкраще заздалегідь, помістивши її на нижню полицю холодильника на всю ніч. Не варто розморожувати зубатку в мікрохвильовій печі або в теплій воді, інакше філе розпадеться на частини.

Стейк зубатки з картоплею в духовці

Стейк зубатки - 1 шт.

Картопля - 4-5 шт.

Соєвий соус - 4 ст. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Соняшникова олія - ​​5-6 ст. л.

Сіль - на кінчику ч. л.

Спеції - за смаком

Стейк зубатки перед маринуванням слід розморозити.

Читайте такожЯк смачно запекти минтая в духовці – рецепти апетитної рибкиТим часом очистити картоплю. Якщо картопля молода, шкурку з неї знімати не обов'язково. Розрізати картоплю шматочками на чотири частини й залити холодною водою.

Приготування соусу. До олії всипати сіль та спеції. Влити соєвий соус. Вичавити сік лимона. Перемішати соус.

Отриманим соусом добре змастити стейк зубатки з усіх боків. Миску із замаринованою рибою накрити харчовою плівкою і покласти в холодильник на 1 годину.

З картоплі злити воду. Полити її рештою соусу та перемішати, після чого також відправити в холодильник.

Форму для запікання змастити соняшниковою олією. Викласти на неї стейк зубатки, а навколо розкласти шматочки картоплі. Запікати в духовці близько 20 хвилин за температури 180°С.

Стейк зубатки у сметані в духовці

Стейк зубатки - 300 г

Сметана - 4 ст. л.

Оливкова олія - 60 мл

Сіль - 1 ч. л.

Спеції сухі - 1 ст. л.

Базилік свіжий - 20 г

З’єднати сметану з 2 ст. л. оливкової олії. Все перемішати. Насипати сіль та спеції. Ретельно все перемішати.

Розморозити рибу, акуратно помити, злегка обсушити за допомогою паперових рушників.

Сковороду або форму для запікання застелити фольгою.

Викласти на фольгу половину сметанного соусу, розмазати, зверху полити рештою олії. Викласти стейки.

Другою половиною соусу змастити рибу зверху. Відправити стейки пектися в розігріту до 170°С духовку на 35 хвилин. Накривати рибу фольгою не потрібно. Готову рибу подавайте з базиліком.

Стейк зубатки на сковороді

Стейк зубатки - 400 г

Яйця - 1 шт.

Борошно - 50 г

Панірувальні сухарі - 50 г

Сіль - за смаком

Спеції сухі - за смаком

Рослинна олія - 30 г

Лимонний сік - 1 ст. л.

Дістати заздалегідь із морозилки стейки зубатки і дати їм самостійно відтанути.

Добре промити стейки, викласти на серветки і просочити від зайвої вологи. Трохи скропити їх лимонним соком.

Читайте такожБефстроганов із яловичини: як приготувати смачне м’ясо в сметанному соусіДля панірування змішати борошно з сіллю і спеціями для риби.

Також підготувати тарілки з панірувальними сухарями та з яйцем.

Обваляти стейки спочатку в борошні, потім занурити в яйце та обваляти в панірувальних сухарях.

На гарячу сковороду налити трохи олії й викласти запаніровані стейки. Обсмажувати їх декілька хвилин на сильному вогні, до утворення рум'яної, хрусткої скоринки. Перевернути і так само обсмажити до скориночки з іншого боку.

Потім зменшити вогонь і потримати їх ще хвилин 5-7 на сковороді.

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Автор: УНІАН