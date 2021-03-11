Ця страва має неймовірний аромат та насичений смак.

Бігос – традиційна польська страва на основі м'яса та капусти. За класичним рецептом він готується з суміші свіжої та квашеної капусти. При цьому в бігос додають різноманітні м'ясні інгредієнти, копченості, сухофрукти та алкоголь.

Аби бігос настоявся і його смак став особливо насиченим, страву прийнято готувати заздалегідь.

Бігос зі свинячими ребрами

Капуста свіжа - 800 г

Капуста квашена - 500 г

Свинячі ребра - 500-800 г

Грудинка свиняча копчена (або будь-які інші копченості) - 300 г

Цибуля ріпчаста (середнього розміру) - 200 г

Чорнослив без кісточок - 150-200 г

Томатна паста - 1 ст. л.

Вино червоне сухе або напівсухе (можна замінити бульйоном або водою) - 200 г

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цукор - 2 ч. л.

Свинячі реберця нарізати порційними шматочками. Обсмажити їх до рум'яності у добре розігрітій посуді з товстими стінками і дном. Олію можна не використовувати, якщо посуд із хорошим антипригарним покриттям.

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Цибулю нарізати кубиками. Копчену грудинку нарізати невеликими шматочками.

Коли свинячі реберця трішки підрум'яняться, додати до них цибулю та грудинку. Перемішати.

Чорнослив нарізати шматочками. Додати його та томатну пасту до м'яса, перемішати.

Свіжу капусту нашаткувати, додати до м'яса. Приблизно через 5 хвилин додати квашену капусту, перемішати. Якщо квашена капуста дуже кисла, то перед додаванням її треба промити.

Додати лавровий лист і чорний мелений перець. Залити страву вином. Все утрамбувати, накрити кришкою й тушкувати на помірному вогні 60 хвилин. Якщо рідина буде сильно википати, можна влити трохи води. Впродовж приготування декілька разів перемішати.

Посолити та додати цукор за смаком. Знову накрити кришкою і томити бігос ще мінімум 30 хвилин. Загалом чим довше він тушкується, тим смачнішим буде.

Бігос з яловичиною та копченостями

Капуста білокачанна свіжа - 700 г

Капуста квашена - 500 г

Яловичина - 400 г

Грудинка копчена - 300 г

Свинина - 400 г

Ковбаса копчена - 200 г

Вино біле сухе - 1 ст.

Морква - 1-2 шт.

Часник - 2 зуб.

Кмин

Коріандр

Чорний перець мелений

Перець духмяний

Томатна паста - 3 ст. л.

Чорнослив - 5-6 шт.

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Цукор - 0,5 ч. л.

Сіль

Нарізати грудинку невеликими кубиками. Кинути у розігрітий казанок і трохи витопити сала.

Цибулю порізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Все обсмажити в казанку.

М'ясо нарізати невеликими шматочками. Додати до обсмаженої цибулі й тушкувати 20-30 хвилин майже до готовності.

Томатну пасту розвести вином і додати в казанок.

Білокачанну капусту нашаткувати, трохи посолити і пом’яти руками. Додати в казанок.

Квашену капусту можна промити. Додати її в казанок, закрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні 30 хвилин.

Чорнослив, попередньо замочений і добре промитий, нарізати на невеликі брусочки. Додати його в казанок і добре перемішати.

Приправити спеціями, посолити за смаком, додати цукор.

Ковбасу нарізати кружечками і додати в казанок. Тушкувати на середньому вогні ще 30-50 хвилин. За потреби можна додавати води. Перед вимиканням додати часник.

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Автор: УНІАН