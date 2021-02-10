Така вишукана страва прикрасить собою будь-яке застілля.

Запечена у духовці качка – смачна та вишукана страва, яка стане родзинкою будь-якого застілля. Апетитний аромат та рум’яна скоринка так і підбивають скуштувати шматочок соковитої качатини.

Особливо смакуватиме запечена качка з кислуватими яблуками. Вони чудово доповнюють смак пташиного м’яса, урізноманітнюють його та роблять більш насиченим.

Качка з яблуками у фользі

Качка ціла - 1,6 кг

Яблука кислих сортів - 6 шт.

Мед - 2 ст. л.

Гірчиця - 2 ст. л.

Розмарин сухий - 1 ч. л.

Перець - 1 ч. л.

Лимон - 50 г

Часник - 4 зубчики

Сіль - 1,5 ч. л. (або за смаком)

Олія соняшникова - 40 мл

Качку вимити та, якщо є потреба, опалити.

Приготування маринаду. З'єднати мед, гірчицю, часник, соняшникову олію, перець та розмарин. Усе перемішати до однорідної суміші.

Читайте такожНіжні тефтелі з рисом: як приготувати апетитну стравуПтицю посолити зовні та зсередини. Обмазати маринадом і витримати декілька годин (найкраще – близько 10-12 годин).

Яблука вимити, обсушити, розрізати на часточки та позбутися насіння. Чистити не потрібно. Частиною яблук наповнити черево птиці, а решту залишити для запікання в фользі. Отвір скріпити зубочистками або зашити.

Нагріти духовку до 190-200°С. Викласти птицю на фольгу на шар яблук. Маринад теж обережно вилити на фольгу й відразу ж герметично замотати качку.

Запікати качку в закритій фользі близько 2 годин (для птиці більшої ваги треба буде більше часу). Потім розкрити фольгу і запікати ще близько 30 хвилин, щоб птах підрум'янився.

Подавати птицю разом із яблуками. Їх можна використовувати для гарніру або соусу. Також качку можна прикрасити гілочками базиліка.

Запечена качка з яблуками й апельсинами

Качка (ціла) - 1800 г

Апельсин - 3 шт.

Яблуко - 3 шт.

Картопля - 300 г

Цукор - 50 г

Коньяк - 40 мл

Оцет - 60 мл

Імбир - 50 г

Вино біле напівсолодке - 200 мл

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Кріп (кілька гілочок)

Качку помити й обсушити паперовими рушниками. Розігріти духовку до 150°С.

Апельсин розрізати на четвертинки і натерти ними качку. Покласти четвертинки апельсина і четвертинки одного яблука всередину тушки разом із кількома гілочками кропу та невеликим шматочком очищеного імбиру.

Проткнути качку в декількох місцях виделкою. Зв'язати ніжки і крильця ниткою, щоб вона зберегла форму. Отвір скріпити зубочистками або можна зашити нитками.

На деко покласти решітку. Помістити качку грудкою вниз і запікати 25 хвилин. Перевернути качку й готувати ще 20 хвилин.

З решти апельсинів вичавити сік. Покласти на середній вогонь сотейник, всипати цукор і готувати, поки він не почне плавитися. Обережно влити оцет, готувати 3 хвилини. Влити апельсиновий сік та коньяк, готувати 2 хвилини.

Далі температуру духовки збільшити до 180°С. У форму для випікання покласти шматочки імбиру, яблучка і вилити вино. У центр помістити качку, а навколо неї розмістити порізану великими шматочками картоплю.

Облити качку половиною апельсинового соусу, щільно накрити її фольгою й готувати близько 1,5 години, періодично поливаючи соусом кожні 20 хвилин.

Готову качку звільнити від ниток і зубочисток, нарізати шматочками та можна подавати до столу.

Качка з яблуками, запечена в рукаві

Качка - 2 кг

Яблуко (кисле)

Чорнослив

Картопля

Сік лимонний

Мед

Часник

Сіль

Олія

Качку обмазати маринадом і залишити на декілька годин. Маринувати краще з вечора і на всю ніч.

Читайте такожСоковитий стейк зубатки: як приготувати смачну рибуОчищені від серединок яблука розрізати на 4 частини. Скропити їх лимонним соком. Начинити качку шматочками яблук і чорносливом, зашити її, щоб не випала начинка. Картоплю почистити і нарізати на невеликі шматочки. Посолити і приправити.

Викласти качку в рукав та обкласти картоплею. Відправити птицю у розігріту духовку й запікати 2-2,5 години.

Потім, аби отримати підсмажену скоринку, розкрити верх у рукава та залишити качку добре підрум'янитися. Час залежить від того, наскільки рум’яною хочеться отримати птицю.

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Автор: УНІАН