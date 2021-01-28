Відомий одеський ресторатор, власник ресторанів "Тавернетта", "Дача", мережі кафе "Компот" Сава Лібкін показав, як приготувати вдома знамениту італійську пасту Орекьєтте. Назва цих макаронів з італійської перекладається як "вушка", тому що саме таку форму вони мають. Паста з м'ясними кульками і сиром пармеджано - дуже ситна страва, сповнена італійських ароматів. Повне відео приготування дивіться по посиланню.
Орекьетте з м'ясними кульками від Лібкина
- Фарш свинячий - 250 г.
- Мортаделла або будь-яка варена ковбаса - 100 г.
- Черствий м'якуш хліба з непросіяного борошна - 50 г.
- Сир Парміджано Реджано DOP - 50 г.
- Петрушка.
- Яйце - 1 шт.
- Яєчний жовток - 1 шт.
- Мускатний горіх, чорний перець, сіль за смаком.
- Пасата з томатів - 700 г.
- Цибуля-шалот - 50 г.
- Часник - 4 зубчики.
- Оливкова олія першого холодного віджиму - 50 г
Для тіста на Орекьєтте потрібно змішати борошно семола, воду і сіль, а потім зліпити пасту в формі вушок. На відео з процесом приготування Сава показує, як правильно ліпити Орекьєтте. Або можна купити вже готову пасту. Для соусу дрібно нарізати цибулю-шалот і обсмажити на маленькому вогні. Очистити часник, подрібнити і обсмажувати з шалотом 6-7 хвилин. Додати в сковороду томатне пюре, сіль і перець і протушкувати під закритою кришкою не менше 15 хвилин.
Для фрикадельок хліб замочити у воді на пару хвилин, а потім пропустити через м'ясорубку з мортаделлою. Дрібно нарізати петрушку.
У велику миску викласти фарш зі свинини, хліб з мортаделлою і петрушку. Додати сіль, перець, мускатний горіх. Вимісити фарш, в кінці додати яйце і тертий сир Парміджано і знову перемішати. Накрити кришкою і залишити в холодильнику на 15 хвилин.
З фаршу зробити кульки вагою приблизно в 10 г кожен. Коли соус приготується, покласти в нього фрикадельки і протушкувати разом 15 хвилин на маленькому вогні. Окремо довести воду в каструлі до кипіння, посолити і покласти пасту. Варити Орекьєтте 10 хвилин. Залити готові макарони фрикадельками в соусі і тушкувати разом 2 хвилини.
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