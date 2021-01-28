Одеський ресторатор Лібкін розповів, як приготувати смачну м'ясну пасту.

Відомий одеський ресторатор, власник ресторанів "Тавернетта", "Дача", мережі кафе "Компот" Сава Лібкін показав, як приготувати вдома знамениту італійську пасту Орекьєтте. Назва цих макаронів з італійської перекладається як "вушка", тому що саме таку форму вони мають. Паста з м'ясними кульками і сиром пармеджано - дуже ситна страва, сповнена італійських ароматів. Повне відео приготування дивіться по посиланню.

Орекьетте з м'ясними кульками від Лібкина

Фарш свинячий - 250 г.

Мортаделла або будь-яка варена ковбаса - 100 г.

Черствий м'якуш хліба з непросіяного борошна - 50 г.

Сир Парміджано Реджано DOP - 50 г.

Петрушка.

Яйце - 1 шт.

Яєчний жовток - 1 шт.

Мускатний горіх, чорний перець, сіль за смаком.

Пасата з томатів - 700 г.

Цибуля-шалот - 50 г.

Часник - 4 зубчики.

Оливкова олія першого холодного віджиму - 50 г

Для тіста на Орекьєтте потрібно змішати борошно семола, воду і сіль, а потім зліпити пасту в формі вушок. На відео з процесом приготування Сава показує, як правильно ліпити Орекьєтте. Або можна купити вже готову пасту. Для соусу дрібно нарізати цибулю-шалот і обсмажити на маленькому вогні. Очистити часник, подрібнити і обсмажувати з шалотом 6-7 хвилин. Додати в сковороду томатне пюре, сіль і перець і протушкувати під закритою кришкою не менше 15 хвилин.

Для фрикадельок хліб замочити у воді на пару хвилин, а потім пропустити через м'ясорубку з мортаделлою. Дрібно нарізати петрушку.

У велику миску викласти фарш зі свинини, хліб з мортаделлою і петрушку. Додати сіль, перець, мускатний горіх. Вимісити фарш, в кінці додати яйце і тертий сир Парміджано і знову перемішати. Накрити кришкою і залишити в холодильнику на 15 хвилин.

З фаршу зробити кульки вагою приблизно в 10 г кожен. Коли соус приготується, покласти в нього фрикадельки і протушкувати разом 15 хвилин на маленькому вогні. Окремо довести воду в каструлі до кипіння, посолити і покласти пасту. Варити Орекьєтте 10 хвилин. Залити готові макарони фрикадельками в соусі і тушкувати разом 2 хвилини.

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Автор: Катерина Пулатова