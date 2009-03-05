Адмінсуд прийняв заяву щодо оскарження постанови про скасування виборів в Тернополі

Адміністративний суд України прийняв позовну заяву ВО “Свобода” щодо оскарження постанови Верховної Ради України про скасування позачергових виборів до Тернопільської облради. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласного осередку ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК.

За його словами, позов партійці подали 4 березня, впродовж 2-3 днів має відбутися перше слухання. “Мотиваційна частина позову складає кілька сторінок”, – зауважив О.СИРОТЮК.

Члени ВО “Свобода” переконані, що народні депутати, хоч і скасовували власне рішення про призначення позачергових виборів у Тернопільській облраді, але фактично вони скасували ці вибори, що не входить у сферу повноважень Верховної Ради. Відтак партія оскаржує цю постанову в суді.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради ”Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”.

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нещодавно висловив стурбованість намірами окремих політичних сил скасувати перевибори Тернопільської облради.

Однак 3 березня Верховна Рада України відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

За ухвалення відповідної постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради» проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, ”за” голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.