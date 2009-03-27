Прокуратура подала апеляцію на вирок райсуду одному із засновників «Еліта-Центр»

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок Шевченківського районного суду столиці, яким до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено засновника ТОВ «Фінансово-будівельна група Еліта-Центр» Ігоря ЦИГАНКА.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, відомство оскаржило вирок 25 березня ”у зв’язку з м’якістю призначеного покарання”.

Під час розгляду справи в суді державний обвинувач прокуратури столиці, зважаючи на сукупність вчинених злочинів, просив призначити підсудному покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві приватної власності.

У прокуратурі нагадали, що І.ЦИГАНКА засуджено за ч.5 ст.191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч.2 ст.358 (підроблення документів за попередньою змовою), ч.3 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників «Еліта-Центр» І.ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано розкрадання в особливо великих розмірах на загальну суму близько 18 млн. грн.

За даними МВС, в результаті будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1759 осіб.