Оштрафований водій подав до суду на ДАІ і прилад «Візир»

У Донецьку відбулося перше судове засідання у справі про правомірність використання ДАІ приладу «Візир».

Про це 2 квітня повідомила газета «Новая».

За даними позивача, водія Івана ЧОРНОГО, представники ДАІ надали суду інформацію, що ставить під сумнів правомірність розсилки листів з фотографіями порушника. «Даїшники підтвердили на суді, що «Візир» не є засобом, що працює в автоматичному режимі, - розповів І.ЧОРНИЙ. - Адже саме працівник ДАІ натискає кнопку «контроль», після чого прилад починає фотографувати». «Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, даїшник, зафіксувавши порушення, має зупинити автомобіль і у присутності водія скласти протокол. Подивимося, як цю заяву сприйме суд, наступне слухання справи перенесли на 16 квітня», - повідомив І.ЧОРНИЙ.

Як нагадує газета, житель Донецька І.ЧОРНИЙ вирішив судитися з Донецькою Державтоінспекцією через незгоду платити штраф за правопорушення, зафіксовані спеціальним пристроєм «Візир». Як з`ясувалося, водій одержав лист від ДАІ з фотографією і квитанцією на 260 гривень - штраф за порушення правил дорожнього руху. Він вважає, що правил не порушував і платити не зобов`язаний.

Довідка УНІАН. Прилад «Візир» фіксує стан руху на дорогах. Працює камера в двох основних режимах: контроль руху з вимірюванням швидкості і контроль ситуації на дорогах без вимірювання швидкості. До приладу «Візир» інспектор ДАІ фіксує максимальний рівень дозволеної швидкості, якщо встановлена норма перевищується, то пристрій робить фотознімок або починається відеозапис. У пам`яті апарату «Візир» прописується дата, час, швидкість, дані про автомобіль. Також прилад має функцію фіксації, наприклад, місця ДТП. Матеріали зйомок зберігаються в спеціальному архіві для подальшого розгляду справи про порушення водієм автомобіля ПДР.