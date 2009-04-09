Спір з Україною щодо колишньої закордонної власності СРСР у глухому куті - керівник справами Президента РФ

Спір щодо колишньої закордонної власності СРСР з Україною знаходиться в глухому куті.

Про це в інтерв`ю російському виданню «Трибуна» від 9 квітня сказав керівник справами Президента РФ Володимир КОЖИН.

”Що стосується позиції України, то тут безвихідна ситуація. Верховна Рада України досі не ратифікувала угоду, підписану при розпаді СРСР, згідно з якою Росія разом з боргами Союзу одержувала і всю його власність», - сказав В.КОЖИН.

Він зазначив, що цей так званий ”нульовий варіант” визнали і ратифікували всі, але потім Україна від нього відмовилася.

”Зараз ситуація парадоксальна: Росія виплатила всі борги колишнього СРСР, включаючи й українську частку. Ми платимо за утримання об`єктів. Але Київ продовжує претендувати на власність колишнього СРСР і перешкоджає тому, щоб Росія вступила в законні права власності”, - зазначив він.

”У деяких країнах об`єкти, за які ми платимо, формально продовжують залишатися власністю СРСР”, - пояснив В.КОЖИН, додавши: ”Справа дійшла до абсурду: в одній з країн Україна звернулася до місцевого суду з проханням визначити, кому належить об`єкт власності. Але владі цієї країни вистачило політичного розуму, щоб заявити: це російське”.

У той же час він повідомив, що до 2000 року закордонна нерухомість Росії була на балансі 46 організацій.

«До 2000 року хто тільки не займався і не управляв цією власністю. Деякі з цих персон сьогодні перебувають під слідством. Сподіваюся, що в результаті Росії додатково повернеться ще кілька об`єктів», - сказав В.КОЖИН, додавши, що зараз ці функції покладені на МЗС РФ, Мінекономрозвитку та керівництво справами Президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого В.КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном. Він зазначив, що йдеться про «дуже велику» кількість спірних об`єктів. Зокрема, в Японії та в ряді європейських країн.

2 березня керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ констатував, що Росія ігнорує майнові права України на закордонну власність колишнього СРСР. Він зазначив, що одним з перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами-учасниками СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу та активів колишнього Радянського Союзу від 4 грудня 1991 року. Частка України в загальній сумі активів і пасивів, до яких відноситься і зарубіжна власність колишнього СРСР, становить понад 16%.

В.КИРИЛИЧ нагадав, що стосовно цієї проблематики були укладені ряд угод і договорів, які чітко та однозначно підтвердили право України на згадану частку цієї власності. У 1994 році між Україною і Росією було підписано угоду про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Радянського Союзу, але угода не була ратифікована парламентом України і тому не є чинною.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що це певним чином пов`язано з тим, що РФ, всупереч узятим на себе зобов`язанням, не надає Україні інформацію про розміри радянського золотовалютного запасу, Алмазного фонду, закордонної власності та банківських рахунків.

«Таким чином, заяви про нібито належність всієї закордонної власності колишнього СРСР тільки Росії є далекими від істини і свідчать про спробу ігнорувати майнові права України, зокрема й на зарубіжну власність колишнього СРСР», - сказав він.

6 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розплатилася за всіма боргами, зокрема 14 млрд. дол. було заплачено в рахунок частки України в боргу Радянського Союзу.